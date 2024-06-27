Вольер за полмиллиона. В Большереченский зоопарк снова привезут белого медведя

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В Большереченском зоопарке появится белый медведь, сообщает NGS55.RU. Сейчас активно обсуждается вопрос его переезда. Точных данных пока нет. Известно лишь, что это произойдет не в теплое время года, поскольку перевозить медведя в жару нельзя.
Сейчас вольер для животного находится на реконструкции. На сайте госзакупок указано, что на его ремонт выделили более полумиллиона рублей. Пока идет поиск подрядчика.
Напомним, в апреле прошлого года в Большереченском зоопарке прощались с белой медведицей Забавой. 8 числа стало известно, что она утонула в проруби. Эксперты установили, что причиной смерти стало кровоизлияние в мозг. Также было подтверждено, что условия содержания были правильными: органы медведицы находились в идеальном состоянии.
Позже в региональном министерстве культуры сообщили, что в зоопарке, возможно, появится новый белый медведь.