Вольер за полмиллиона. В Большереченский зоопарк снова привезут белого медведя

В Большереченском зоопарке появится белый медведь, сообщает NGS55.RU. Сейчас активно обсуждается вопрос его переезда. Точных данных пока нет. Известно лишь, что это произойдет не в теплое время года, поскольку перевозить медведя в жару нельзя.