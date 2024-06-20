Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:48
Сегодня, 20 июня, в Омском городском Совете прошло очередное заседание комитета по вопросам транспортной инфраструктуры. Самым потенциально резонансным пунктом повестки стоит считать вопрос №1 с невинным названием — «О внесении изменений в решение ГС „О мерах социальной поддержки граждан при оплате проезда в пассажирском транспорте общего пользования“. Под „социальной поддержкой“ в этом случае имеется в виду повышение стоимости проезда.
Докладчик, директор дептранса омской мэрии Вадим Кормилец, рассказал депутатам, что стоимость билетов в муниципальном транспорте не повышалась с 1 января 2019 года, а расходы перевозчиков росли. Предельный тариф за это время вырос на 45,2%, и соответственно увеличилась межтарифная разница, которую приходится компенсировать из бюджета.
— В случае сохранения в 2024 году действующих размеров провозной платы для населения нагрузка на бюджет города Омска в части транспортного обслуживания населения составит 2,8 млрд рублей, при этом в 2019 году такая нагрузка на бюджет составляла 0,9 млрд рублей, — объяснил Кормилец.
При этом чиновник рассказал, что его департамент обязан повышать качество обслуживания — например, устанавливать в транспорте кондиционеры (1 кондиционер для автобуса стоит сейчас около 1 млн рублей), и на это в текущей ситуации денег нет совсем.
В итоге администрация предлагает повысить стоимость проезда сразу на 10 рублей: с 25 рублей безналичным расчетом и 30 наличными до 35 и 40 соответственно.
— Это повышение является не заделом на будущее, а компенсацией затрат, которые мы уже понесли, — заявил Кормилец.
Никто из депутатов возражать не стал. Вопросы задали только двое, но их целью, похоже, было помочь докладчику. Глава комитета Юрий Арчибасов спросил, сколько сейчас стоили бы билеты, если бы их стоимость повышали каждый год в соответствии с инфляцией, а Дмитрий Лицкевич поинтересовался ситуацией со скидками. Кормилец с готовностью ответил, что билеты стоили бы 36 рублей по карте и 43 наличными (то есть были бы еще дороже по сравнению с предложенным), а скидки получат те пассажиры, которые будут покупать по штрихкоду, через «Омку» и карту «Мир».
Выслушав все это, депутаты единогласно поддержали предложение мэрии. Окончательное решение будет принято уже на следующей неделе, когда пройдет очередное пленарное заседание городского Совета. Можно уверенно предполагать, что инициатива чиновников получит поддержку. В этом случае билеты в муниципальном транспорте подорожают уже с 1 июля.