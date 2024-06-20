Теперь по 40 рублей: омский дептранс официально предложил поднять стоимость проезда

Никто из депутатов возражать не стал. Вопросы задали только двое, но их целью, похоже, было помочь докладчику. Глава комитета Юрий Арчибасов спросил, сколько сейчас стоили бы билеты, если бы их стоимость повышали каждый год в соответствии с инфляцией, а Дмитрий Лицкевич поинтересовался ситуацией со скидками. Кормилец с готовностью ответил, что билеты стоили бы 36 рублей по карте и 43 наличными (то есть были бы еще дороже по сравнению с предложенным), а скидки получат те пассажиры, которые будут покупать по штрихкоду, через «Омку» и карту «Мир».