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2024
Город без «радости», тысячи жалоб на воду и повышение цен на проезд. Омск сегодня
20 июня, 14:44
«Радости» больше нет. В центре Омска убрали знаменитую рекламную надпись
20 июня, 02:57
Виталий Хоценко поместил огонь семейного очага «Сердце России» в омский храм
15 февраля, 05:15
2022
В омской колонии осужденные к Новому году сошьют рюкзаки в виде кроликов
До конца года планируется изготовить 700 рюкзаков, которые потом продадут в магазинах Омской области.
7 декабря 2022, 09:27
Омича оштрафовали за демонстрацию нацисткой символики в соцсетях
24 сентября 2022, 09:58

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