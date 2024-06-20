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Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды

За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды после ремонта

20 июня 2024, 13:49
Фото: 1MI

За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды

Тысячи омичей столкнулись о отсутствием горячей воды после запланированного ремонта, наибольшее количество жалоб поступило в ЕДДС городской администрации из микрорайонов «Амурский» и «Регата».

Сегодня в Омске прошло собрание штаба по подготовке к зиме, на нем представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний обсудили вопрос нарушения сроков подачи горячей воды после запланированного ремонта.

В администрации города рассказали, что за прошедшую неделю в ЕДДС поступило более 4 000 сообщений о срыве сроков подачи ГВС, наибольшее количество жалоб принадлежало жителям микрорайонов «Амурский» и «Регата».

Мэрия Омска направила обращение в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении теплоснабжающих компаний ООО «ТГКом» и ООО «ПТЭ» и порекомендовала в кратчайшие сроки исправить ситуацию.

Омичам напомнили, что при отсутствии горячей воды первым делом нужно звонить в УК. Если там информации об отключении нет, можно связаться с теплоснабжающими организациями, их контакты указаны на обратной стороне квитанции за отопление и ГВС.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Жалобы#Горячая вода#Водоканал#Водоснабжение#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Ремонт водопровода#Жалоба
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