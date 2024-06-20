За неделю омичи оставили более 4 000 жалоб на отсутствие горячей воды после ремонта

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Сегодня в Омске прошло собрание штаба по подготовке к зиме, на нем представители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний обсудили вопрос нарушения сроков подачи горячей воды после запланированного ремонта.
В администрации города рассказали, что за прошедшую неделю в ЕДДС поступило более 4 000 сообщений о срыве сроков подачи ГВС, наибольшее количество жалоб принадлежало жителям микрорайонов «Амурский» и «Регата».
Мэрия Омска направила обращение в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении теплоснабжающих компаний ООО «ТГКом» и ООО «ПТЭ» и порекомендовала в кратчайшие сроки исправить ситуацию.
Омичам напомнили, что при отсутствии горячей воды первым делом нужно звонить в УК. Если там информации об отключении нет, можно связаться с теплоснабжающими организациями, их контакты указаны на обратной стороне квитанции за отопление и ГВС.