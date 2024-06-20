«Радости» больше нет. В центра Омска убрали знаменитую рекламную надпись

Конкретно о дальнейшей судьбе вывески пока не сообщается. Отметим, что «Радость» могла исчезнуть и раньше. Пять лет назад на Омск стали примерять новые стандарты, рекламную конструкцию могли убрать из центра города. Также веской причиной для этого была незаконность установки. В то время мэр Оксана Фадина заявляла, что «Радость» переоформят, чтобы она осталась с омичами.