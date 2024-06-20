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Posted Сегодня, 02:57

Published Сегодня, 02:57

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Updated Сегодня, 02:59

иллюстрация

«Радости» больше нет. В центра Омска убрали знаменитую рекламную надпись

20 июня 2024, 02:57
Фото: gorod55.ru
иллюстрация

В центра Омска убрали знаменитую рекламную надпись «Радость»

В администрации Омска дали комментарий по этому поводу, но пока неизвестно, что будет с символом города.

Стало известно, что в Омске убрали знаковую для местных жителей конструкцию. Речь идет про рекламную вывеску «Радость». Об этом сообщили в телеграм-канале «Не мэр Омска».

Ее поставили еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин. «Радость» стала одним из символов города.

В администрации Омска ответили, что вывеску убрали на время капитального ремонта крыши здания. Сотрудники пресс-центра отметили, что «Радость» не была ни собственностью управляющей компании, ни мэрии.

«Мы понимаем, что она обладала ценностью и думаем над ее дальнейшей судьбой вместе с меценатами», — говорят чиновники.

Конкретно о дальнейшей судьбе вывески пока не сообщается. Отметим, что «Радость» могла исчезнуть и раньше. Пять лет назад на Омск стали примерять новые стандарты, рекламную конструкцию могли убрать из центра города. Также веской причиной для этого была незаконность установки. В то время мэр Оксана Фадина заявляла, что «Радость» переоформят, чтобы она осталась с омичами.

Мэр Фадина пообещала взять «Радость» в собственность Омска
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#Алина Ясинская#Общество#Город#Реклама#Омск#Омская область#Россия#Новости#Символ#Наружная реклама#Незаконная реклама
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