«Радости» больше нет. В центра Омска убрали знаменитую рекламную надпись

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
Стало известно, что в Омске убрали знаковую для местных жителей конструкцию. Речь идет про рекламную вывеску «Радость». Об этом сообщили в телеграм-канале «Не мэр Омска».
Ее поставили еще в советское время на крыше бывшего дома бракосочетаний, на проспекте Карла Маркса, 31. Там располагался одноименный магазин. «Радость» стала одним из символов города.
В администрации Омска ответили, что вывеску убрали на время капитального ремонта крыши здания. Сотрудники пресс-центра отметили, что «Радость» не была ни собственностью управляющей компании, ни мэрии.
«Мы понимаем, что она обладала ценностью и думаем над ее дальнейшей судьбой вместе с меценатами», — говорят чиновники.
Конкретно о дальнейшей судьбе вывески пока не сообщается. Отметим, что «Радость» могла исчезнуть и раньше. Пять лет назад на Омск стали примерять новые стандарты, рекламную конструкцию могли убрать из центра города. Также веской причиной для этого была незаконность установки. В то время мэр Оксана Фадина заявляла, что «Радость» переоформят, чтобы она осталась с омичами.