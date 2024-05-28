Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной

Posted Сегодня, 02:59
Published Сегодня, 02:59
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Updated Сегодня, 04:40
Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в доме № 47 «А» по улице Магистральной якобы обрушилась кровля. Мэр Сергей Шелест выехал на место и провел осмотр. Оказалось, что в одной из квартир этого дома от оконного проема отломился кусок штукатурки.
«Развернули на базе близлежащей школы пункт временного размещения. Однако никто из проживающих в доме не воспользовался им. Здание признано аварийным, ждет расселения. В ближайшее время проведем инструментальное исследование», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.
После этого прокуратура Советского округа сообщила о проверке по этому происшествию. В ведомстве уточнили, что еще в марте 2024 года по иску прокуратуры суд обязал орган местного самоуправления срочно расселить дом, в котором проживает около 190 человек.
После вступления судебного решения в законную силу в мае прокуратура направила исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения.
В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры для их устранения.