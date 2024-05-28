Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в доме № 47 «А» по улице Магистральной якобы обрушилась кровля. Мэр Сергей Шелест выехал на место и провел осмотр. Оказалось, что в одной из квартир этого дома от оконного проема отломился кусок штукатурки.