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Сергей Шелест

Прокуратура в деле. В Омске с марта не могут расселить аварийный дом на Магистральной

28 мая 2024, 02:59
Фото: тг-канал Сергея Шелеста
Сергей Шелест

В Омске проверят, почему аварийный дом на Магистральной до сих пор не расселили

В соцсетях сообщили, что в доме № 47 «А» по улице Магистральной рухнула кровля. Сергей Шелест провел осмотр и выяснил, что в одной из квартир от окна отломился кусок штукатурки. Прокуратура Советского округа сообщила о проверке по факту происшествия.

Накануне в социальных сетях появилась информация о том, что в доме № 47 «А» по улице Магистральной якобы обрушилась кровля. Мэр Сергей Шелест выехал на место и провел осмотр. Оказалось, что в одной из квартир этого дома от оконного проема отломился кусок штукатурки.

«Развернули на базе близлежащей школы пункт временного размещения. Однако никто из проживающих в доме не воспользовался им. Здание признано аварийным, ждет расселения. В ближайшее время проведем инструментальное исследование», — написал в своем телеграм-канале мэр Шелест.

После этого прокуратура Советского округа сообщила о проверке по этому происшествию. В ведомстве уточнили, что еще в марте 2024 года по иску прокуратуры суд обязал орган местного самоуправления срочно расселить дом, в котором проживает около 190 человек.

После вступления судебного решения в законную силу в мае прокуратура направила исполнительный лист в службу судебных приставов для принудительного исполнения.

В ходе проверки прокуратура оценит соблюдение органами местного самоуправления требований жилищного законодательства. При выявлении нарушений будут приняты меры для их устранения.

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#Общество#Происшествия#Омск#Омская область#Прокуратура#Авария#Новости#Аварийный дом#Расселение
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