В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов

Posted Сегодня, 04:00
Published Сегодня, 04:00
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Updated Сегодня, 04:04
С завтрашнего дня в Омске начнется сезон отключения горячего водоснабжения. В этот список попали 778 объектов, включая школы и детские сады. Первыми без горячего водоснабжения останутся жители центральной части города.
Отключения будут проходить в несколько этапов:
Для удобства омичей на официальном сайте «Омск РТС» есть специальный инструмент — виджет, который позволяет легко узнать график отключения горячей воды в вашем доме. Чтобы воспользоваться им, перейдите по ссылке и введите свой адрес.