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иллюстрация

В Омске сотни домов останутся без горячей воды. Публикуем список адресов

20 мая 2024, 04:00
Фото: Город55
иллюстрация
С 21 мая в Омске начнется сезон отключения горячего водоснабжения. В список попали 778 объектов, включая школы и детские сады. Сначала без воды останутся жители центральной части города. Отключения будут проходить в несколько этапов.

С завтрашнего дня в Омске начнется сезон отключения горячего водоснабжения. В этот список попали 778 объектов, включая школы и детские сады. Первыми без горячего водоснабжения останутся жители центральной части города.

Отключения будут проходить в несколько этапов:

  • с 21 мая по 3 июня;
  • с 4 июня по 17 июня;
  • с 5 июня по 10 июня;
  • с 5 августа по 12 августа (ТЭЦ-4);
  • с 19 июня по 2 июля (ТЭЦ-2, ТЭЦ-5);
  • с 25 июня по 8 июля (ТЭЦ-3 +часть левого берега);
  • с 11 июля по 24 июля (ТЭЦ-5);
  • с 30 июля по 12 июля (ТЭЦ-2, ТЭЦ-5).

Для удобства омичей на официальном сайте «Омск РТС» есть специальный инструмент — виджет, который позволяет легко узнать график отключения горячей воды в вашем доме. Чтобы воспользоваться им, перейдите по ссылке и введите свой адрес.

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