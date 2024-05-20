Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы

При этом планы по восстановлению Усть-Ишима обсуждались во время визита главы минстроя России Ирека Файзуллина. В районе на севере Омской области пострадали не только дома, но и дороги, социальные учреждения, а именно три ФАПа, две школы и детский сад. Ремонту подлежат и те учреждения, в которых развернули пункты временного размещения людей. Они, напомним, есть в Усть-Ишиме, Тевризе, Знаменке, Таре и Большеречье.