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Губернатор Омской области сообщил, когда восстановят затопленный Усть-Ишим

Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы

20 мая 2024, 09:03
Фото: Александр Труш / Правительство Омской области

Губернатор Омской области сообщил, когда восстановят затопленный Усть-Ишим

Отремонтировать также планируют и пункты временного размещения в соседних районах, где сейчас находятся жители Усть-Ишима.

Сегодня, 20 мая, глава Омской области Виталий Хоценко во время брифинга обозначил ущерб, который получил затопленный Усть-Ишимский район. По словам губернатора, комиссия приступит к оценке и описи пострадавшего от паводка имущества жителей, когда сойдет вода.

«Пока бесполезно это делать, потому что если первый этаж затоплен, какой смысл туда заходить и оценивать. Это небезопасно для людей», — рассказал Хоценко.

За основу Омская область взяла опыт других регионов, пострадавших от паводка — Оренбурга, Тюмени и Кургана.

«Сегодня по ущербу сказать [точную сумму] невозможно. Это можно будет сделать, только когда вода сойдет», — добавил губернатор.

При этом планы по восстановлению Усть-Ишима обсуждались во время визита главы минстроя России Ирека Файзуллина. В районе на севере Омской области пострадали не только дома, но и дороги, социальные учреждения, а именно три ФАПа, две школы и детский сад. Ремонту подлежат и те учреждения, в которых развернули пункты временного размещения людей. Они, напомним, есть в Усть-Ишиме, Тевризе, Знаменке, Таре и Большеречье.

По предложению министра строительства РФ для Усть-Ишимского района разработают мастер-план, по которому и будут в дальнейшем развивать район. Его разработкой займется подведомственный минстрою институт пространственного развития совместно с Омской областью.

«Раз случилась беда, нужно получить федеральные средства и сделать хорошо. Дорогу заасфальтировать, сделать ремонт ФАПа или новый построить, отремонтировать все качественно», — отметил Хоценко.

Напомним, что в последние дни уровень воды в реках на севере области начал постепенно снижаться, но прогноз пока остается неблагоприятным. По прогнозам, своего пика вода может достичь к 15 июня.

Глава Омской области рассказал, когда нормализуется ситуация в затопленном Усть-Ишиме
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