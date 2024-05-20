Ущерб пока не оценить. В Усть-Ишиме от затопления пострадали дома, дороги и две школы

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Сегодня, 20 мая, глава Омской области Виталий Хоценко во время брифинга обозначил ущерб, который получил затопленный Усть-Ишимский район. По словам губернатора, комиссия приступит к оценке и описи пострадавшего от паводка имущества жителей, когда сойдет вода.
«Пока бесполезно это делать, потому что если первый этаж затоплен, какой смысл туда заходить и оценивать. Это небезопасно для людей», — рассказал Хоценко.
За основу Омская область взяла опыт других регионов, пострадавших от паводка — Оренбурга, Тюмени и Кургана.
«Сегодня по ущербу сказать [точную сумму] невозможно. Это можно будет сделать, только когда вода сойдет», — добавил губернатор.
При этом планы по восстановлению Усть-Ишима обсуждались во время визита главы минстроя России Ирека Файзуллина. В районе на севере Омской области пострадали не только дома, но и дороги, социальные учреждения, а именно три ФАПа, две школы и детский сад. Ремонту подлежат и те учреждения, в которых развернули пункты временного размещения людей. Они, напомним, есть в Усть-Ишиме, Тевризе, Знаменке, Таре и Большеречье.
По предложению министра строительства РФ для Усть-Ишимского района разработают мастер-план, по которому и будут в дальнейшем развивать район. Его разработкой займется подведомственный минстрою институт пространственного развития совместно с Омской областью.
«Раз случилась беда, нужно получить федеральные средства и сделать хорошо. Дорогу заасфальтировать, сделать ремонт ФАПа или новый построить, отремонтировать все качественно», — отметил Хоценко.
Напомним, что в последние дни уровень воды в реках на севере области начал постепенно снижаться, но прогноз пока остается неблагоприятным. По прогнозам, своего пика вода может достичь к 15 июня.