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Владимир Путин назначил нового начальника УМВД России по Омской области

15 мая 2024, 11:59
Фото: Изображение Midjourney
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Путин назначил нового начальника регионального УМВД

Должность занял полковник полиции Вадим Болотов, ранее исполняющий обязанности главы регионального УМВД.

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должность главы управления МВД России по Омской области занял полковник полиции Вадим Болотов. Сегодня министр внутренних дел РФ представил его личному составу.

Напомним, что с 1 марта Болотов был исполняющим обязанности главы регионального УМВД.

Ранее Город55 писал о громких назначениях в районах области. Так, новым руководителем ОМВД России по Большереченскому району стал Алексей Черноножкин, а исполняющим обязанности руководителя ОМВД России по Называевскому району назначен Виктор Лебедев.

Громкие отставки: в двух районах Омской области сменились руководители полиции
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