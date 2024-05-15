Владимир Путин назначил нового начальника УМВД России по Омской области

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому должность главы управления МВД России по Омской области занял полковник полиции Вадим Болотов. Сегодня министр внутренних дел РФ представил его личному составу.
Напомним, что с 1 марта Болотов был исполняющим обязанности главы регионального УМВД.
Ранее Город55 писал о громких назначениях в районах области. Так, новым руководителем ОМВД России по Большереченскому району стал Алексей Черноножкин, а исполняющим обязанности руководителя ОМВД России по Называевскому району назначен Виктор Лебедев.