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Начальник УМВД

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Июнь
«Наследство» Быкова. В Омске наконец закрыли салоны эротического массажа Orange
13 июня, 07:05
Апрель
Экс-глава омского МВД Крючков стал министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии
О назначении Вячеслава Крючкова на должность сообщил министр внутренних дел, новые руководители территориальных органов МВД появились еще в двух субъектах РФ.
6 апреля, 07:31
Февраль
В УМВД России по Омской области сменился руководитель
Место Вячеслава Крючкова занял его зам Алексей Шелков со статусом врио.
15 февраля, 08:56
Состояние теплосетей, громкая перестановка в УМВД и драка в ресторане. Омск сегодня
13 февраля, 14:13
Инсайд. Глава УМВД по Омской области Вячеслав Крючков оставляет свой пост
13 февраля, 05:12
Глава омского УМВД провел громкое кадровое назначение
Новый руководитель отдела полиции №8 был объявлен сегодня, 12 февраля.
12 февраля, 12:20
Ноябрь 2023
Сел на три года. Табачные ларьки загубили карьеру омского экс-полицейского Козлова
Покровительство незаконного бизнеса знакомой длилось относительно недолго, но трех месяцев хватило, чтобы получить реальный срок.
2 ноября 2023, 08:51
Август 2023
Экс-начальнику омского УМВД прочат выход в отставку из-за серьезных нарушений
Леонид Коломиец рискует вскоре уйти с должности руководителя УМВД по Тюменской области из-за многочисленных претензий со стороны комиссии МВД России.
30 августа 2023, 12:54

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