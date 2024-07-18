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УМВД Омской области

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Июль
Был пьян. В Омске ищут мужчину, пропавшего три года назад
Исчезновение произошло на территории дачного поселка.
18 июля, 11:39
Сестра искала сама. В Омске пропал лысый мужчина со шрамом на губе
Правоохранительные органы рассказали, как выглядит пропавший.
13 июля, 04:05
Уже уходил. Полицейские попросили помочь с поиском 15-летнего подростка
12 июля, 08:54
Могли не доехать. В Омске госавтоинспекторы помогли довезти беременную до роддома
Супруг женщины обратился позже в ведомство и поблагодарил за помощь.
11 июля, 13:46
Пострадали трое. Молодой омич не справился с управлением автомобилем и улетел в кювет
Омские полицейские проводят проверку после ДТП на автодороге Омск-Муромцево, в котором пострадали три человека.
9 июля, 10:52
Пассажиры видели. В Омской области от удара иномарки женщину отбросило на маршрутку
Пострадавшая скончалась на месте происшествия.
1 июля, 16:18
Не доехал. В Омской области мужчина умер в карете скорой после «кувырка» в кювет
Правоохранительные органы пока не могут назвать причины, по которым случилась авария.
1 июля, 11:41
Июнь
Набрали кредитов. Омичи хотели заработать, но лишились 2,5 миллионов
Только на пятый раз, когда позвонили мошенники, супружеская пара поняла, что у них не получится заработать.
29 июня, 11:02
Прогулка малыша под луной, зимнее сжигание тел и смерть на фотосесии. Омск в субботу
22 июня, 14:00
Кадры не удались. В Омской области во время фотосессии в котловане умерла женщина
Сельчанка начала тонуть, когда ей делали фотографии.
22 июня, 06:17
Хотел сбежать. Оглашен приговор лидеру банды, вымогавшей деньги у омского бизнесмена
Мужчина оказался родом из другого региона, все указания давал подельникам по телефону.
20 июня, 09:14
Хитрый маневр. Омич поставил Land Cruiser на скотобойню и потерял его
В региональном УМВД рассказали об уголовном деле в отношении молодого омича. Инцидент случился в Полтавском районе, в селе Воронцовка.
18 июня, 06:50
Сидела в трамвае. Наркоманка из Омска травила местных жителей опасным порошком
Ее задержали со свертком, когда она выходила из трамвая.
17 июня, 07:27
Обиделся на выселение из отеля. Москвич поджег кабину фуры в Омске и попал под суд
Советский районный суд заключил под сражу москвича, который поджег кабину фуры владельца гостиницы. Ранее потерпевший выселил нарушителя из комнаты за неуплату.
13 июня, 12:30
Без опаски. На омской «трассе смерти» разъезжал пьяный дальнобойщик
Мужчина остался без автомобиля и, скорее всего, лишится работы водителем.
13 июня, 11:46
Вспахивал огород. Житель Омской области ампутировал себе голень шнеком культиватора
Несчастный случай произошел в Марьяновском районе, местный житель потерял часть ноги во время вспашки огорода мотокультиватором.
3 июня, 11:11
Май
Сбила знак и пешехода. В центре Омска произошло ДТП с пострадавшим
ДТП случилось на улице 10 лет Октября, в результате аварии пострадала женщина-пешеход.
28 мая, 13:45
Апрель
Безрассудная любовь. Стало известно, зачем омич пытался взорвать банкомат
Только на пятый раз у него получилось совершить задуманное, но, как известно, деньги остались в банке.
29 апреля, 10:38
В Омске завели дело на экс-начальника районного лесхоза за незаконную вырубку
В региональном УМВД сообщили о задержании жителя Знаменского района, который незаконно вырубил 1,6 тысяч кубометров леса, ущерб от его действий составил более 15 млн рублей.
16 апреля, 10:11
Экс-глава омского МВД Крючков стал министром внутренних дел по Кабардино-Балкарии
О назначении Вячеслава Крючкова на должность сообщил министр внутренних дел, новые руководители территориальных органов МВД появились еще в двух субъектах РФ.
6 апреля, 07:31

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