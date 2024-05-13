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Синоптики назвали атмосферный воздух в Советском округе самым чистым в Омске

Без повышения ПДК. Воздух в Советском округе оказался самым чистым в Омске

13 мая 2024, 08:48
Фото: 1MI

Синоптики назвали атмосферный воздух в Советском округе самым чистым в Омске

По данным Обь-Иртышского УГМС, в прошлом месяце на территории Советского округа оказался самый чистый атмосферный воздух.

В апреле атмосферный воздух на территории Омска подвергся рассеиванию вредных примесей из-за неустойчивой погоды. Наиболее загрязненным он был ночью и утром 6 и 27 апреля. Чтобы предотвратить рассеивание примесей во время режима НМУ, было объявлено 2 предупреждения первого режима работы для 31 предприятия.

За прошлый месяц синоптики Обь-Иртышского УГМС проверили более 140 тысяч проб воздуха на содержание 32 примесей. Отбор проходил на 11 стационарных постах в разных округах: в Центральном — на постах 2, 9, 31, в Советском — на постах 5 и 26, в Октябрьском — на постах 7 и 28, в Ленинском — на постах 27 и 32, в Кировском — на постах 1 и 29.

Наименьшее количество примесей эксперты зафиксировали на территории Советского округа, в остальных частях города же предельно допустимая концентрация сероводорода (ПДК) оказалась повышенной.

Фото: Обь-Иртышское УГМС
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