Без повышения ПДК. Воздух в Советском округе оказался самым чистым в Омске

За прошлый месяц синоптики Обь-Иртышского УГМС проверили более 140 тысяч проб воздуха на содержание 32 примесей. Отбор проходил на 11 стационарных постах в разных округах: в Центральном — на постах 2, 9, 31, в Советском — на постах 5 и 26, в Октябрьском — на постах 7 и 28, в Ленинском — на постах 27 и 32, в Кировском — на постах 1 и 29.