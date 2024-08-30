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Превышение ПДК

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2024
Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ
30 августа, 11:15
«Химические ароматы». В одном из округов Омска снова выявили превышение ПДК в воздухе
19 июля, 13:55
«Дышите глубже». Неделя в Омске началась с уже знакомого запаха тухлых яиц
17 июля, 03:18
Не очень полезно. На Левом берегу повысилась концентрация одного из веществ в воздухе
В целом этот газ не является особо вредным, но важен его объем.
2 июля, 10:13
Черный пепел и одышка. Жителей Омска атаковали сероводород и пыль
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о том, что воздух в Омске опять был испорчен. Выбросы зарегистрировали в сразу в нескольких округах.
1 июня, 04:55
Уже знакомый запах тухлых яиц. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
10 апреля, 03:07
С тошнотой и жжением глаз. В воздухе Омска нашли опасную концентрацию сероводорода
Большое количество едкого вещества скопилось на Левом берегу.
24 января, 11:56
2023
Отек легких и смертельный исход. В воздухе омских Нефтяников нашли ядовитое вещество
25 октября 2023, 09:19
Вечеринка продолжается. В минприроды заявили о новых выбросах в черте Омска
26 сентября 2023, 04:49
С днем выбросов. В омском воздухе нашли больше сероводорода, чем полагается
15 августа 2023, 05:55
Смертоносный коктейль. Жителям омских Нефтяников рассказали, чем они дышали ночью
11 июля 2023, 06:13
Показатели превышены в 2 раза. В воздухе Омска обнаружили превышение ПДК микрочастиц
В первую очередь, проблема актуальна для Октябрьского округа.
10 июня 2023, 03:16
Отравление сидром, опасные вещества в воздухе и грядущие дожди с грозой. Омск за день
6 июня 2023, 14:26
Омские метеорологи зафиксировали превышение пыли сразу в трех округах
В южной части города зафиксировали два случая превышения ПДК.
28 апреля 2023, 12:55
Канцерогены, мутагены и прочая «химия». Омичам рассказали о богатстве воздуха
Чем дышали омичи с 2020 по 2022 год? 1,8% исследованных проб воздуха в Омской области показывали превышение ПДК
30 марта 2023, 07:28
2022
Коварный углерод на свободе. Омичей решили погубить удушьем в канун Нового года
31 декабря 2022, 04:37
Чем дышали омичи. За 2021 год в воздух Омска выбросили 130,2 тысяч тонн «химии»
20 декабря 2022, 07:59
Радиации нет — и на том спасибо. Чем дышали омичи в прошлом месяце
Фенол, формальдегид и хлорка — вот лидеры воздушных масс в Омской области за октябрь. В воде плавали марганцовка и пестициды.
11 ноября 2022, 09:49
Ни глотка кислорода. Минприроды рассказало об ужасающем составе омского воздуха
9 июля 2022, 05:29

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