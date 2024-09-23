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Обь-Иртышское управление гидрометеологии

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Сентябрь
Зима все ближе. Синоптики предупредили омичей о резком изменении погоды
23 сентября, 11:42
В Омской области в Иртыше на территории села обнаружили высокую концентрацию ртути
11 сентября, 12:18
Июль
Тонем дальше. Омские синоптики дали неутешительный прогноз погоды на остаток недели
18 июля, 13:08
Перекрыли 18-летний рекорд. За сутки в Омске выпала двухмесячная норма осадков
18 июля, 08:55
Нагрянет гроза. Синоптики предупредили омичей об ухудшении погоды в ближайшие дни
15 июля, 13:06
Зной уходит. Июль в Омской области станет очень дождливым месяцем
1 июля, 11:13
Май
Лето нескоро. Жителей Омской области предупредили о резком похолодании до -7
27 мая, 09:18
Снег и ветер. В ближайшие дни погода в Омской области снова сильно изменится
25 мая, 09:20
Дожди и грозы. Синоптики рассказали о погоде в Омской области на выходных
17 мая, 11:08
Апрель
Предельные концентрации. В Оми обнаружили загрязнение поверхностных вод в черте Омска
7 апреля, 13:28

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