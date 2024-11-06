Социальные сети

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Ноябрь
Из Чистоозерного в Омск: бывший заключенный планирует переехать в новый город
6 ноября, 08:32
Октябрь
Омичи рассказали о полном сносе заброшенной детской психиатрической больницы
27 октября, 03:36
Омичи в очередной раз заметили выросшие цены на бензин
В Омске зафиксировано повышение цен на топливо, что вызвало волну недовольства среди местных жителей и активные обсуждения в социальных сетях, где омичи делятся своими опасениями по поводу дальнейшего роста цен.
25 октября, 07:51
Оказывает интим-услуги. Омич оклеветал знакомого, обозвав его проститутом
Суд встал на защиту потерпевшего, злоумышленнику назначили наказание.
25 октября, 05:03
«Обновленный дизайн». Омские троллейбусы пострадали от рук вандала-граффитиста
20 октября, 13:45
Нежданный визит: омичи поделились видео с зайцем, гуляющим по центру города
17 октября, 06:54
«Копируют агрессивных родителей». Разбираемся, как решить проблему школьного буллинга
14 октября, 02:00
«Скоро выставят снегоходы»: электросамокаты стали недоступны для омичей
11 октября, 06:19
История раскручивается: выгул сына на поводке привел омичку в прокуратуру
9 октября, 11:54
«Не прошло и 100 лет». Известный боец ММА Шлеменко снова высказался об абортах
8 октября, 07:53
Из Омска в Москву: Мария Позднякова сразится за титул «Мисс Офис»
Омичка Мария Позднякова, многодетная мать и начальник отдела продаж, стала одной из 30 финалисток конкурса «Мисс Офис», пройдя отбор после онлайн-голосования.
8 октября, 06:40
Критиковать жюри не буду. Омичка не вошла в ТОП-20 конкурса «Мисс Россия»
Девушка продолжит делиться успехами в своих соцсетях.
7 октября, 05:55
Похищение на аллее: в омском парке пропала звезда группы «Dabro»
5 октября, 06:40
Пост в соцсетях привел к сюрпризу: Малахов обратился к 88-летней поклоннице из Омска
4 октября, 11:40
Два брата из Омской области погибли в ходе спецоперации
В Омской области два брата из Нововаршавского района, Евгений и Владимир Какули, погибли в ходе спецоперации с разницей в два месяца. Информация об их гибели появилась в социальных сетях.
4 октября, 06:43
Когда и где в Омске включат горячую воду: разбираемся вместе
2 октября, 08:33
Эксклюзив. Не знала про квадроберство: омичка с «сыном на поводке» рассказала, как все было
2 октября, 06:15
«Вжился в квадроберскую жизнь». В Омске женщина выгуливала ребенка на поводке
1 октября, 09:15
Сентябрь
«Достаем дрова». Омичи поделились новыми жалобами на состояние городских теплотрасс
29 сентября, 08:14
Угроза для здоровья или качественная помощь? Что говорят омичи о врачах-мигрантах
24 сентября, 06:45

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