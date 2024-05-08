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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

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Стала известна причина возгорания машины скорой помощи в Омске

8 мая 2024, 09:43
Фото: 1MI
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Омичам рассказали, из-за чего произошло возгорание машины скорой помощи

По данным регионального минздрава, причиной возникновения огня стало короткое замыкание.

Вчера около 22 часов на территории БУЗОО Клинический родильный дом № 6 вспыхнула машина скорой помощи. Для ликвидации пожара на место выехали 16 спасателей и 3 пожарные машины, огонь удалось потушить ближе к 23 часам.

В региональном министерстве здравоохранения назвали причину воспламенения — короткое замыкание электропроводки.

«На другие объекты пламя не распространилось. Пострадавших нет», — добавили в ведомстве.

Напомним, что в момент начала пожара санитарный автомобиль находился в гараже, который также пострадал от огня.

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