gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Возгорание машины

Выбрать дату
Октябрь
Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня
23 октября, 14:43
Сентябрь
Обошлось без пострадавших. Омские спасатели потушили вспыхнувший автомобиль
6 сентября, 05:08
Август
Главная причина — неисправность. С начал лета в Омске сгорели 35 автомобилей
За два месяца лета в Омске сгорели более трех десятков автомобилей, о статистике и основных причинах пожаров рассказали спасатели МЧС.
10 августа, 06:20
Март
Ликвидировали подручными средствами. В Омске возле СибАДИ вспыхнула маршрутка
18 марта, 12:05

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика