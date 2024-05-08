Мощный взрыв. На Левобережье Омска вспыхнула машина скорой помощи

Позже в региональном МЧС сообщили, что о пожаре стало известно около 10 часов вечера. На месте работали 16 спасателей и 3 пожарные машины. Когда они прибыли на место, дымился гараж, где стояла «Газель». Около 11 часов вечера пожар был ликвидирован. Пострадало только лакокрасочное покрытие «Газели» и гараж 20 на 15 метров. Причины пожара пока неизвестны, сообщает «Омск-информ».