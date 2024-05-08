Мощный взрыв. На Левобережье Омска вспыхнула машина скорой помощи

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Накануне в омских пабликах появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва автомобиля скорой помощи. Инцидент произошел в 5-м микрорайоне на территории БУЗОО Клинический родильный дом № 6.
После возгорания машины сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия взрыва. К счастью, обошлось без пострадавших.
Позже в региональном МЧС сообщили, что о пожаре стало известно около 10 часов вечера. На месте работали 16 спасателей и 3 пожарные машины. Когда они прибыли на место, дымился гараж, где стояла «Газель». Около 11 часов вечера пожар был ликвидирован. Пострадало только лакокрасочное покрытие «Газели» и гараж 20 на 15 метров. Причины пожара пока неизвестны, сообщает «Омск-информ».
Ранее на перекрестке улиц 10 лет Октября и 25-й Линии прямо на парковке загорелась машина. Позже региональное МЧС прокомментировало ситуацию и сообщило, что автомобиль столкнулся с препятствием и загорелся. На месте происшествия работали восемь спасателей и две специальные машины.