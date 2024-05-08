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Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

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Updated Сегодня, 04:04

иллюстрация

Мощный взрыв. На Левобережье Омска вспыхнула машина скорой помощи

8 мая 2024, 03:25
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске на территории роддома вспыхнула машина «скорой»

В Омске на территории больницы № 6 произошел взрыв скорой. Пожарные оперативно прибыли на место, в результате никто не пострадал. Причины возникновения пожара пока не установлены.

Накануне в омских пабликах появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва автомобиля скорой помощи. Инцидент произошел в 5-м микрорайоне на территории БУЗОО Клинический родильный дом № 6.

После возгорания машины сотрудники МЧС оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия взрыва. К счастью, обошлось без пострадавших.

Позже в региональном МЧС сообщили, что о пожаре стало известно около 10 часов вечера. На месте работали 16 спасателей и 3 пожарные машины. Когда они прибыли на место, дымился гараж, где стояла «Газель». Около 11 часов вечера пожар был ликвидирован. Пострадало только лакокрасочное покрытие «Газели» и гараж 20 на 15 метров. Причины пожара пока неизвестны, сообщает «Омск-информ».

Ранее на перекрестке улиц 10 лет Октября и 25-й Линии прямо на парковке загорелась машина. Позже региональное МЧС прокомментировало ситуацию и сообщило, что автомобиль столкнулся с препятствием и загорелся. На месте происшествия работали восемь спасателей и две специальные машины.

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