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Возгорания

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2024
Парковка вместо деревьев, сожженный автомобиль и пропажа пенсионера. Омск сегодня
23 октября, 14:43
Огонь ликвидирован. Омский НПЗ прокомментировал возгорание в промзоне
1 августа, 16:25
Работают спасатели. В Омске пожар охватил семь жилых домов Центрального округа
На улице 18-я Линия произошел крупный пожар, огонь распространился на семь домов, сейчас на месте происшествия работают 36 сотрудников МЧС.
20 июля, 11:18
Уничтоженный автобус, пожар в суши-баре и суд над главой района. Омск сегодня
10 июля, 15:06
Не заметил возгорание. Во время пожара в Омской области погиб мужчина
Пожар в доме заметили соседи сельчанина, прибывшие на место спасатели обнаружили его тело во время тушения огня.
8 апреля, 09:48
Оперативно среагировали. Омские пожарные ликвидировали возгорание жилого дома
Огонь поглотил частный дом в Большереченском районе, распространения пожара удалось избежать благодаря действиям спасателей.
2 апреля, 12:51
Ликвидировали подручными средствами. В Омске возле СибАДИ вспыхнула маршрутка
18 марта, 12:05
«Сигарета ценою в жизнь»: трое омичей погибли из-за неосторожного курения
В 2024 году курение стало причиной сразу нескольких пожаров. Трое омичей погибли, рассказали сотрудники МЧС.
15 января, 03:14
2023
В Омской области в ДТП погиб 44-летний мужчина
Мужчина скончался на месте происшествия.
18 февраля 2023, 06:49

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