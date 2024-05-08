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скриншот гидроузла

Последствия паводка: в Омской области вышел из строя гидроузел на Амринской балке

8 мая 2024, 07:15
Фото: Пресс-служба прокуратуры Омской области
скриншот гидроузла
В прокуратуре сообщили, что из-за подмыва земляной плотины, углубления основания подводящего канала, размыва берегов и разрушения двух трубопроводов потребовалось провести ремонт гидроузла и обеспечить безопасность в районе обрушения.

Пресс-служба прокуратуры сообщает, что в апреле в Москаленском районе во время паводка произошло разрушение водосброса на Амринской балке. Прокуратура требует от муниципалитета провести ремонт гидроузла на этой балке.

Прокурор Москаленского района вместе с главой района и представителем Минприроды региона обследовали гидротехническое сооружение. Они оценили ущерб и определили способ устранения последствий.

Выяснилось, что из-за размытия земляной плотины и углубления основания подводящего канала, обрушения берегов и разрушения двух трубопроводов возникла необходимость в ремонте гидроузла и обеспечении безопасности в районе обрушения.

Чтобы устранить нарушения, прокурор внес представление в адрес администрации Москаленского района. Она является собственником гидротехнического сооружения. Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.

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