Последствия паводка: в Омской области вышел из строя гидроузел на Амринской балке

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Пресс-служба прокуратуры сообщает, что в апреле в Москаленском районе во время паводка произошло разрушение водосброса на Амринской балке. Прокуратура требует от муниципалитета провести ремонт гидроузла на этой балке.
Прокурор Москаленского района вместе с главой района и представителем Минприроды региона обследовали гидротехническое сооружение. Они оценили ущерб и определили способ устранения последствий.
Выяснилось, что из-за размытия земляной плотины и углубления основания подводящего канала, обрушения берегов и разрушения двух трубопроводов возникла необходимость в ремонте гидроузла и обеспечении безопасности в районе обрушения.
Чтобы устранить нарушения, прокурор внес представление в адрес администрации Москаленского района. Она является собственником гидротехнического сооружения. Прокуратура контролирует фактическое устранение нарушений.