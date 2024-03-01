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Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

иллюстрация

Четко по делу. В Омске будут судить чиновника за взятку на Красногорском гидроузле

1 марта 2024, 08:02
Фото: Город55
иллюстрация

В Омске за взятку будут судить чиновника, строившего Красногорский гидроузел

Обвиняемому грозит до 15 лет заключения.

В Омске закончили расследовать уголовное дело в отношении главы производственно-технического отдела «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгений Селезнев. Он занимался восстановлением Красногорского гидроузла. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение о крупной взятке, сообщили в ведомстве.

По версии следователей, в течение трех лет, с 2020 по 2023 годы, глава казенного учреждения получал вознаграждения от директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова. В общей сложности он «заработал» 1,4 млн рублей. При этом часть (700 тыс рублей) чиновник получил наличными, а еще часть бизнесмен перевел на расчетные счета близких ему людей.

Кстати, они договорились о благоустройстве селезневской дачи. Чиновник строил ее в непосредственной близости с объекта, на котором работал. Например, на полученные 50 тыс рублей директор КУ пробурил скважину на участке.

За это Селезнев помогал заключать контракты на работы по строительству Красногорского гидроузла. Он оказывал поддержку в оплате договоров и в беспрепятственной приемке работ.

На работе и дома у чиновника проводили обыски. Следователи и сотрудники регионального УФСБ работали вместе по этому делу, рассказали в пресс-центре СУ СК РФ по Омской области. Селезнев в итоге признался в получении взяток.

Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд. За получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 39-летнему Селезневу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Пока шло следствие, госслужащего арестовывали на два месяца. Прокуратура посчитала, что он может скрыться. Если говорить о взяткодателе, то в отношении Филимонова также возбудили уголовное дело.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области давали комментарий по этому делу. Представители ведомства отметили, что это недопустимо, так что будут пресекать подобные инциденты.

В администрации Омска тем временем также были случаи взяточничества. Так, вознаграждения получал замдиректора депимущества Евгений Кондратьев, считает следствие. Тот же в свою очередь вину категорически не признает. Подробности можно прочитать в материале Города55 по ссылке ниже.

Омский чиновник, уличенный в коррупции, строил дачу рядом с Красногорским гидроузлом
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Вину не признал. В Омске за взятку в 970 тысяч будут судить экс-чиновника Кондратьева
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#Происшествия#Омск#Омская область#Суд#Уголовное дело#Взятка#Новости#Красногорский гидроузел#Алина Ясинская
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