Четко по делу. В Омске будут судить чиновника за взятку на Красногорском гидроузле

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
В Омске закончили расследовать уголовное дело в отношении главы производственно-технического отдела «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» Евгений Селезнев. Он занимался восстановлением Красногорского гидроузла. Прокуратура утвердила ему обвинительное заключение о крупной взятке, сообщили в ведомстве.
По версии следователей, в течение трех лет, с 2020 по 2023 годы, глава казенного учреждения получал вознаграждения от директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова. В общей сложности он «заработал» 1,4 млн рублей. При этом часть (700 тыс рублей) чиновник получил наличными, а еще часть бизнесмен перевел на расчетные счета близких ему людей.
Кстати, они договорились о благоустройстве селезневской дачи. Чиновник строил ее в непосредственной близости с объекта, на котором работал. Например, на полученные 50 тыс рублей директор КУ пробурил скважину на участке.
За это Селезнев помогал заключать контракты на работы по строительству Красногорского гидроузла. Он оказывал поддержку в оплате договоров и в беспрепятственной приемке работ.
На работе и дома у чиновника проводили обыски. Следователи и сотрудники регионального УФСБ работали вместе по этому делу, рассказали в пресс-центре СУ СК РФ по Омской области. Селезнев в итоге признался в получении взяток.
Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд. За получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 39-летнему Селезневу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Пока шло следствие, госслужащего арестовывали на два месяца. Прокуратура посчитала, что он может скрыться. Если говорить о взяткодателе, то в отношении Филимонова также возбудили уголовное дело.
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области давали комментарий по этому делу. Представители ведомства отметили, что это недопустимо, так что будут пресекать подобные инциденты.
В администрации Омска тем временем также были случаи взяточничества. Так, вознаграждения получал замдиректора депимущества Евгений Кондратьев, считает следствие. Тот же в свою очередь вину категорически не признает. Подробности можно прочитать в материале Города55 по ссылке ниже.