Четко по делу. В Омске будут судить чиновника за взятку на Красногорском гидроузле

Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд. За получение крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) 39-летнему Селезневу грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Пока шло следствие, госслужащего арестовывали на два месяца. Прокуратура посчитала, что он может скрыться. Если говорить о взяткодателе, то в отношении Филимонова также возбудили уголовное дело.