Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн

Как ранее выяснил Город55, на части объектов незавершенного строительства невозможно выполнять работу, пока проектная документация не будет доработана. Из-за этого сроки завершения строительства первого этапа Красногорского гидроузла (пусковой комплекс) пришлось перенести с 15 апреля 2024 года на 15 сентября 2025 года. То есть пусковой комплекс будет готов на 1,5 года позже, чем планировалось изначально.