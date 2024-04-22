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Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн

22 апреля 2024, 09:08
Фото: 1MI
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110 млн рублей готовы потратить на доработку проекта гидроузла под Омском

Выполнить инженерные изыскания и скорректировать проектную документацию по первому этапу строительства гидроузла нужно до 1 декабря 2024 года.

В Омске ищут подрядчика для выполнения инженерных изысканий и корректировки проектной документации по первому этапу строительства Красногорского гидроузла. Соответствующий аукцион объявило «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Дополнительные работы оценили в 110 млн рублей.

«Цель работы — корректировка проектной документации по основным гидротехническим сооружениям, входящим в состав напорного фронта гидроузла, с учетом изменения свойств и состояния грунтового основания», — говорится в аукционной документации.

Доработанный проект строительства по результатам обследования сооружений должен быть готов к 1 декабря 2024 года.

Как ранее выяснил Город55, на части объектов незавершенного строительства невозможно выполнять работу, пока проектная документация не будет доработана. Из-за этого сроки завершения строительства первого этапа Красногорского гидроузла (пусковой комплекс) пришлось перенести с 15 апреля 2024 года на 15 сентября 2025 года. То есть пусковой комплекс будет готов на 1,5 года позже, чем планировалось изначально.

Напомним, что первым этапом занимается компания «Межрегионстрой» из Москвы. За работу она получит 4,6 млрд рублей.

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