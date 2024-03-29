110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году

Как сообщили Городу55 в областном минтрансе, в конце прошлого года на гидроузле обследовали ряд конструкций незавершенных объектов, которые строил еще прежний подрядчик. И по результатам обследования как раз и потребовалось корректировать проектные решения по возведению отдельных конструкций.