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110 млн на правки. Пусковой комплекс гидроузла под Омском достроят только в 2025 году

29 марта 2024, 04:00
Фото: 1MI
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На первый этап строительства гидроузла под Омском выделяют еще 110 млн рублей

В конце прошлого года строители обследовали конструкции незавершенных объектов, после чего потребовалась корректировка проектных решений.

Городу55 стало известно, что на первый этап строительства Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш выделяют дополнительные 110 млн рублей. Потребовались они на выполнение инженерных изысканий и корректировки проектной документации по объекту.

С июля 2022 года первым этапом строительства гидроузла под Омском, в рамках которого должен появиться пусковой комплекс, занимается зарегистрированная в Москве компания «Межрегионстрой». За работу «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» заплатит ей 4,6 млрд рублей.

Как сообщили Городу55 в областном минтрансе, в конце прошлого года на гидроузле обследовали ряд конструкций незавершенных объектов, которые строил еще прежний подрядчик. И по результатам обследования как раз и потребовалось корректировать проектные решения по возведению отдельных конструкций.

«С учетом невозможности выполнения работ на части объектов незавершенного строительства до внесения соответствующих изменений в проектную документацию срок контракта продлен до 15 сентября 2025 года», — уточнили в минтранспорта.

Изначально же первый этап строительства планировали завершить к 15 апреля 2024 года, то есть срок выполнения работ увеличился почти на 1,5 года.

Стоимость фактически оплаченных и исполненных обязательств по контрактуСтоимость фактически оплаченных и исполненных обязательств по контракту
Стоимость фактически оплаченных и исполненных обязательств по контракту
Фото: Портал госзакупок

Добавим, что подрядчик из Москвы уже получил почти 2,4 млрд рублей от заказчика, хотя стоимость исполненных обязательств по контракту составляет только 951,5 млн рублей. В министерстве объяснили, почему так сильно отличаются суммы.

«В рамках действующего контракта предусмотрена выплата аванса в размере 40%. Аванс выплачен подрядчику в полном объеме, в том числе в целях внесения предоплаты заводу за изготовление механического оборудования, необходимого для выполнения строительных работ», — прокомментировали Городу55 в ведомстве.

К реализации второго этапа строительства Красногорского гидроузла приступят, когда будет готов проект. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Ликвидация локальных дефицитов водных ресурсов» в 2026–2028 годах. Напомним, что разрабатывает проектную документацию для второго этапа питерский «Ленгипроречтранс». Точную стоимость строительства определят по результатам проектирования, но предварительно второй этап обойдется в 8,3 млрд рублей.

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