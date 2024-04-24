Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды

Posted Сегодня, 04:23
Published Сегодня, 04:23
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В пресс-службе прокуратуры сообщили о том, что 360 жителей села Новоягодное остались без водоснабжения. По данному факту прокурор Знаменского района организовал проверку.
Как выяснилось, в апреле вышла из строя водозаборная скважина. При этом администрация сельского поселения не приняла своевременных мер для восстановления водоснабжения.
После проверки районный прокурор направил представление местным чиновникам и вынес постановление о возбуждении административного дела в отношении главы сельского поселения по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима предоставления коммунальных услуг населению).
В настоящее время водоснабжение в селе восстановлено.