Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды

После вмешательства прокуратуры жителям омского села Новоягодное вернули воду

В апреле вышла из строя водозаборная скважина. Но администрация сельского поселения не приняла своевременных мер для восстановления водоснабжения. Прокурор вынес представление местным чиновникам и возбудил административное дело против главы поселения за нарушение режима.