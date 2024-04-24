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Posted Сегодня, 04:23

Published Сегодня, 04:23

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Updated Сегодня, 04:26

иллюстрация

Прокуратура в деле. В селе под Омском 360 местных жителей остались без воды

24 апреля 2024, 04:23
Фото: Город55
иллюстрация

После вмешательства прокуратуры жителям омского села Новоягодное вернули воду

В апреле вышла из строя водозаборная скважина. Но администрация сельского поселения не приняла своевременных мер для восстановления водоснабжения. Прокурор вынес представление местным чиновникам и возбудил административное дело против главы поселения за нарушение режима.

В пресс-службе прокуратуры сообщили о том, что 360 жителей села Новоягодное остались без водоснабжения. По данному факту прокурор Знаменского района организовал проверку.

Как выяснилось, в апреле вышла из строя водозаборная скважина. При этом администрация сельского поселения не приняла своевременных мер для восстановления водоснабжения.

насос водозаборной скважинынасос водозаборной скважины
насос водозаборной скважинынасос водозаборной скважины
насос водозаборной скважины
Фото: Прокуратура Омской области

После проверки районный прокурор направил представление местным чиновникам и вынес постановление о возбуждении административного дела в отношении главы сельского поселения по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима предоставления коммунальных услуг населению).

В настоящее время водоснабжение в селе восстановлено.

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