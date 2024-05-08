Движение сковано. В преддверии выходного дня Омск встал в 9-балльных пробках

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Вечер перед длинными выходными в Омске заканчивается жуткими пробками. По данным приложения «Яндекс. Карты», заторы на многих городских магистралях достигли 9 баллов.
Отметим, что затруднения в движении наблюдаются на улицах Фрунзе, Пушкина, 10 лет Октября, Маршала Жукова, на 13-й Линии и проспекте Карла Маркса.
Особенно сложная ситуация сложилась на дороге от Ленинградского моста до улицы Суворова, а также на улицах 70 лет Октября, Конева, Волгоградской и 3-й Енисейской. Кроме того, затруднено движение на улицах Кирова, Богдана Хмельницкого и Барабинской.
Ранее из-за ДТП на Ленинградском мосту движение на средней полосе было затруднено, образовалась пробка. Пассажирам автобуса пришлось покинуть транспорт и идти по мосту пешком. Важно отметить, что на тот момент мост не полностью приспособлен для передвижения пешеходов.