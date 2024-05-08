Движение сковано. В преддверии выходного дня Омск встал в 9-балльных пробках

Особенно сложная ситуация сложилась на дороге от Ленинградского моста до улицы Суворова, а также на улицах 70 лет Октября, Конева, Волгоградской и 3-й Енисейской. Кроме того, затруднено движение на улицах Кирова, Богдана Хмельницкого и Барабинской.