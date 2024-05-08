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Published Сегодня, 12:19

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иллюстрация

Движение сковано. В преддверии выходного дня Омск встал в 9-балльных пробках

8 мая 2024, 12:19
Фото: Город55
иллюстрация

Накануне длинных выходных пробки в Омске достигли девяти баллов

Согласно данным приложения «Яндекс. Карты», уровень дорожных заторов достиг 9 баллов. Особенно сложная ситуация наблюдается на участке дороги от Ленинградского моста до улицы Суворова, а также на улицах 70 лет Октября, Конева, Волгоградской и 3-й Енисейской.

Вечер перед длинными выходными в Омске заканчивается жуткими пробками. По данным приложения «Яндекс. Карты», заторы на многих городских магистралях достигли 9 баллов.

Отметим, что затруднения в движении наблюдаются на улицах Фрунзе, Пушкина, 10 лет Октября, Маршала Жукова, на 13-й Линии и проспекте Карла Маркса.

Особенно сложная ситуация сложилась на дороге от Ленинградского моста до улицы Суворова, а также на улицах 70 лет Октября, Конева, Волгоградской и 3-й Енисейской. Кроме того, затруднено движение на улицах Кирова, Богдана Хмельницкого и Барабинской.

пробки 9 балловпробки 9 баллов
пробки 9 баллов
Фото: Яндекс.Карты

Ранее из-за ДТП на Ленинградском мосту движение на средней полосе было затруднено, образовалась пробка. Пассажирам автобуса пришлось покинуть транспорт и идти по мосту пешком. Важно отметить, что на тот момент мост не полностью приспособлен для передвижения пешеходов.

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#Общество#Происшествия#Транспорт#Пробки#Омск#Омская область#Автобус#Ленинградский мост#Новости#Левобережье#Советский округ#Движение#Проспект Мира#Легковушка#Думская
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