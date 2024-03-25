Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:04

Published Сегодня, 03:04

Modified Сегодня, 03:09

Updated Сегодня, 03:09

иллюстрация

Пять баллов. После перекрытия дороги на Левобережье омичи застряли в пробках

25 марта 2024, 03:04
Фото: Город55
иллюстрация

После перекрытия бульвара Архитекторов в Омске утром образовались пробки

Заторы образовались на улицах, куда пустили большую часть общественного транспорта.

Накануне в Омске на три месяца был закрыт для проезда перекресток бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. В первый рабочий день, как и ожидалось, омичи столкнулись с заторами на Левобережье от улицы Крупской до Волгоградской, включая перекресток бульвара Архитекторов, улицы 70 лет Октября и улицы Степанца.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, пробки в городе оцениваются на 5 баллов из 10. Заторы сейчас наблюдаются на улицах Крупской и Дмитриева, где проходит большая часть общественного транспорта, а также на Ленинградском мосту. Кроме того, затруднено движение на улицах Шаронова, 3-й Енисейской и Перелета.

скриншотскриншот
скриншот
Фото: Яндекс. Карты

На правом берегу пробка тянется от улицы Заозерной до городка Водников. Затруднено движение на улицах Герцена и Фрунзе, а также на Гагарина, Думской, Маршала Жукова и Богдана Хмельницкого.

Ранее Город55 сообщал о том, как изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта.

Пассажирская услада. В Омске откроют новый автобусный маршрут для жителей Левобережья
Узнать подробнее
Читайте также:
24 марта в Омске изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспортаВ Омске с 24 марта начнут ремонтировать сложный перекресток бульвара Архитекторов
#Общество#Происшествия#Пробки#Омск#Омская область#Ленинградский мост#Новости#Левобережье#Бульвар Архитекторов
Подпишитесь
Поезжайте в Краснодар. Омская академия «Авангард» разгонит второй состав своих команд
Сегодня, 07:18
Нападающий «Авангарда» Рид Буше стал лучшим снайпером плей-офф КХЛ
Сегодня, 10:35
«Омск. Скорбим. 22.03.24». Сотни омичей почтили память погибших в «Крокусе»
Сегодня, 03:44
Новые лица. В министерствах Омской области произошел ряд важных назначений
Сегодня, 09:45
Новые жертвы. Следственный комитет России сообщил о новых погибших в теракте 22 марта
Вчера, 14:18
Правительство Омской области закупит венки и наградные букеты почти на полмиллиона
Сегодня, 04:39
"