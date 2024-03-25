Пять баллов. После перекрытия дороги на Левобережье омичи застряли в пробках

Накануне в Омске на три месяца был закрыт для проезда перекресток бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. В первый рабочий день, как и ожидалось, омичи столкнулись с заторами на Левобережье от улицы Крупской до Волгоградской, включая перекресток бульвара Архитекторов, улицы 70 лет Октября и улицы Степанца.