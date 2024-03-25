Пять баллов. После перекрытия дороги на Левобережье омичи застряли в пробках

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 03:09
Updated Сегодня, 03:09
Накануне в Омске на три месяца был закрыт для проезда перекресток бульвара Архитекторов и улицы 70 лет Октября. В первый рабочий день, как и ожидалось, омичи столкнулись с заторами на Левобережье от улицы Крупской до Волгоградской, включая перекресток бульвара Архитекторов, улицы 70 лет Октября и улицы Степанца.
Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, пробки в городе оцениваются на 5 баллов из 10. Заторы сейчас наблюдаются на улицах Крупской и Дмитриева, где проходит большая часть общественного транспорта, а также на Ленинградском мосту. Кроме того, затруднено движение на улицах Шаронова, 3-й Енисейской и Перелета.
На правом берегу пробка тянется от улицы Заозерной до городка Водников. Затруднено движение на улицах Герцена и Фрунзе, а также на Гагарина, Думской, Маршала Жукова и Богдана Хмельницкого.
Ранее Город55 сообщал о том, как изменятся схемы движения 18 маршрутов общественного транспорта.