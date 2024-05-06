Пешком быстрее: омичи вышли из автобусов, чтобы обойти пробку на Ленинградском мосту

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Сегодня утром на Ленинградском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 8 часов утра столкнулись автобус и «легковушка». Из-за этого на средней полосе затруднено движение, у места аварии образовалась пробка.
Согласно информации портала Om1.ru, пассажиры автобуса были вынуждены покинуть транспорт и идти по мосту пешком. Важно отметить, что мост пока не полностью приспособлен для пешего передвижения.
Ранее в телеграм-канале губернатора сообщили, что ремонт Ленинградского моста планируют закончить в конце мая, а возобновить движение на все шесть полос — к 12 июня.
В Омске появится первый мост с подсветкой, которая будет работать в нескольких тематических режимах: ко Дню города, в честь 9 Мая и на Новый год. Решение о том, подключать ли подсветку на других мостах, будет приниматься с учетом мнения омичей.