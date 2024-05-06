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иллюстрация

Пешком быстрее: омичи вышли из автобусов, чтобы обойти пробку на Ленинградском мосту

6 мая 2024, 05:53
Фото: Город55
иллюстрация
Рано утром на Ленинградском мосту произошло ДТП. Автобус и «легковушка» столкнулись, из-за чего на средней полосе затруднено движение, образовалась пробка. Пассажиры автобуса были вынуждены покинуть транспорт и идти пешком.

Сегодня утром на Ленинградском мосту произошло дорожно-транспортное происшествие. Примерно в 8 часов утра столкнулись автобус и «легковушка». Из-за этого на средней полосе затруднено движение, у места аварии образовалась пробка.

Согласно информации портала Om1.ru, пассажиры автобуса были вынуждены покинуть транспорт и идти по мосту пешком. Важно отметить, что мост пока не полностью приспособлен для пешего передвижения.

Ранее в телеграм-канале губернатора сообщили, что ремонт Ленинградского моста планируют закончить в конце мая, а возобновить движение на все шесть полос — к 12 июня.

В Омске появится первый мост с подсветкой, которая будет работать в нескольких тематических режимах: ко Дню города, в честь 9 Мая и на Новый год. Решение о том, подключать ли подсветку на других мостах, будет приниматься с учетом мнения омичей.

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#Общество#Происшествия#Транспорт#ДТП#Омск#Омская область#Пешеходы#Ленинградский мост#Новости#Пробка
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