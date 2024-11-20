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Советский округ

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Ноябрь
«Было уютно, но рухнул душ»: топ лучших баз отдыха Омской области по отзывам в Сети
20 ноября, 03:00
Октябрь
Омск оказался аутсайдером по доле современного жилья, сданного в 2019–2024 году
27 октября, 08:22
Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин
В Омске состоится аукцион на аренду участка земли, где планируется разместить новую парковку площадью почти 5 тысяч квадратных метров.
24 октября, 08:52
Без воды и давления. «Омскводоканал» анонсировал масштабное отключение на целые сутки
20 октября, 03:27
Заменят окна и защитят от голубей. В Омске хотят отремонтировать театр Л. Ермолаевой
Аукцион появился на сайте госзакупок. Администрация ищет подрядчика, который разработает необходимую документацию.
14 октября, 06:01
В ближайшие дни. Омичам рассказали о сроках включения газа на Поселковых
10 октября, 06:16
Ситуация непростая. 200 домов в Омске все еще остаются без отопления из-за аварий
7 октября, 05:57
Сентябрь
Еще 355 домов без горячей воды. Омичам рассказали, когда ждать отопления
30 сентября, 06:24
Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях
26 сентября, 05:55
Огромный столб дыма. В омских Нефтяниках что-то горит
18 сентября, 08:00
Август
Перешагнули ПДК в разы. В Омске обнаружили превышение концентраций опасных веществ
30 августа, 11:15
Июль
Второй день подряд. Омичей предупредили о введении режима «черного неба»
10 июля, 02:59
Июнь
Кадровые изменения. В Октябрьском и Кировском округах Омска сменились прокуроры
19 июня, 06:29
Режим готовности к ЧС, токсичные газы в воздухе и поножовщина в депо. Омск в субботу
8 июня, 14:05
Запах тухлых яиц и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
8 июня, 04:14
Ядовитый газ и избыток пыли. Омичам рассказали, чем они дышали на этой неделе
5 июня, 09:19
Май
Омичам рассказали, кто возместит ущерб жильцам от пожара в магазине на проспекте Мира
31 мая, 03:11
Апрель
До свадьбы не доходит. Омские пары стали чаще разводиться, чем жениться
5 апреля, 03:27
Март
Мешают благоустройству. Омичей попросили убрать свои гаражи в Нефтяниках
Участок в границах улиц Энергетиков-Химиков попал в список территорий, которые могут быть благоустроены в 2025 году.
30 марта, 04:14
Февраль
Виновник найден. Пожилой омич попался на удочку мошенников и перевел свои сбережения
Деньги пенсионера оказались на счету жителя Курганской области.
27 февраля, 04:40

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