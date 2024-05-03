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Published Сегодня, 03:05

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Updated Сегодня, 03:19

иллюстрация

Собственный бренд. Омский бизнесмен Виктор Шкуренко выпустил вино из Грузии

3 мая 2024, 03:05
Фото: Город55
иллюстрация

Омский предприниматель Шкуренко выпустил вино из Грузии под своим брендом

На складах Виктора Шкуренко в Москве уже появились первые партии вина. Омский художник Дамир Муратов создал мерч для нового алкоголя: на футболках изображен мужчина с бутылкой вина и цветочным горшком.

Омский предприниматель Виктор Шкуренко сообщил о начале выпуска вина под собственным брендом. Напиток разливают в Грузии. Для этого в начале года он открыл офис в Москве, чтобы стать основным импортером спиртного в стране. В свободное время он будет производить крафтовые напитки.

Первые партии вина уже появились на складах Виктора Шкуренко в Москве. Он сообщил радостную новость в своих соцсетях в начале мая.

«Вернулся в гостиницу с нашего московского склада с бутылочкой вина. Это совместный проект с грузинскими партнерами», — написал Шкуренко.

Художник из Омска Дамир Муратов создал мерч для нового алкоголя. На футболках изображен стильный мужчина с бутылкой вина и цветочным горшком.

Омский предприниматель Шкуренко планирует развивать собственный бренд алкоголя
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