Собственный бренд. Омский бизнесмен Виктор Шкуренко выпустил вино из Грузии

Омский предприниматель Виктор Шкуренко сообщил о начале выпуска вина под собственным брендом. Напиток разливают в Грузии. Для этого в начале года он открыл офис в Москве, чтобы стать основным импортером спиртного в стране. В свободное время он будет производить крафтовые напитки.