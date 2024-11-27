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Вино

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Ноябрь
«Вино как искусство»: за что омские рестораны получили престижные награды
26 ноября в России были подведены итоги престижной премии Russian Wine Awards, целью которой является определение лучших винных карт ресторанов в разных уголках страны.
27 ноября, 11:02
«Понемногу или никак»: омский врач рассказала полезно ли вино для сердца и сосудов
4 ноября, 06:20
Октябрь
Не стало известного ресторатора: в Омске умер Ян Скопин
17 октября, 09:52
Сентябрь
«В наших алкомаркетах». Вино бизнесмена Шкуренко появилось в омских магазинах
7 сентября, 03:00
Август
Сыр, хлеб и круассаны. В Омске откроются сразу два новых винных ресторана
29 августа, 04:52
Июль
«Бомбический проект». Для омичей в центре города откроют винный бар «Саша Белое»
1 июля, 06:13
Апрель
Стало известно, с какого момента подорожает вино в России
Со следующего месяца подорожает вино. Цены планируют поднять минимум на 7%. Об этом объявили представители «Абрау-Дюрсо», а также еще девять российских виноделов.
18 апреля, 11:14
Март
Безумие и сигара Бардина. В Омске продают газету о триумфе «Авангарда» 2004 года
9 марта, 04:25
Декабрь 2023
Омск (не)пьющий. Регион попал на 26-ю строчку рейтинга трезвости в 2023 году
19 декабря 2023, 07:08

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