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Напитки

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Ноябрь
Шашлычки, тунец, тирамису. В Омске делегации накормят из бюджета на 800 тысяч
2 ноября, 06:56
Октябрь
Взлетят цены на газировку? В Минфине предложили увеличить акцизы на сладкие напитки
22 октября, 04:32
Сентябрь
Покойники и слэм. В Омске прошел концерт трэш-металл-группы «Гробовая доска»
9 сентября, 05:04
Август
Омичам рассказали, кому нежелательно пить квас
Хоть квас и обладает огромным количеством полезных свойств, иногда его употребление может обернуться неприятными последствиями.
6 августа, 11:07
Стало известно, сколько мороженого и сладкой ваты омичи съели на День города
За два дня омичи купили 9 тысяч порций мороженого, более 6 тысяч литров напитков и 1,6 порций сладкой ваты.
5 августа, 10:57
Март
Раз за разом. Жителя Новоомского поселка задержали за серию краж алкоголя
3 марта, 06:12

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