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Омский предприниматель Шкуренко планирует развивать собственный бренд алкоголя

12 марта 2024, 11:16
Фото: 1MI
Иллюстрация

Известный омский бизнесмен Шкуренко планирует выпускать свой бренд алкоголя

Предприниматель уже начал работу в этой отрасли и хочет стать крупнейшим импортером алкогольной продукции в России.

Омский предприниматель Виктор Шкуренко рассказал «Омск-Информу», что планирует развиваться в продаже алкогольной продукции и запустить собственный бренд. Изготавливать крепкие напитки он намерен на производствах в Грузии.

«Мы пока только начинаем работать. Для этого понадобится несколько лет. У нас есть филиалы в городах, в которых уже занимаются алкоголем. Три месяца назад мы открыли офис в Москве. И сейчас импортируем алкоголь из дальнего и ближнего зарубежья в наши торговые сети, — поделился Виктор Шкуренко.

Напомним, что бизнесмен является совладельцем популярных в Омске магазинов — «Победа», «EuroSpar» и «Низкоцен». Сейчас оборот алкоголя в компании Шкуренко в Омской области составляет 1,5 миллиарда рублей.

В конце прошлого года предприниматель рассказал о запуске собственного бренда водки под названием «Сибирский разгуляй».

«Сибирский разгуляй». Омский бизнесмен Шкуренко намерен создать свой бренд водки
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#Омск#Омская область#Россия#Победа#Алкоголь#Предприниматель#Алкогольная продукция#Новости#Предприятие#Алкогольный рынок#Экспорт алкоголя#Анастасия Баянова#Продажа алкоголя#ТД «Шкуренко»
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