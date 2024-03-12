Омский предприниматель Шкуренко планирует развивать собственный бренд алкоголя

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
Омский предприниматель Виктор Шкуренко рассказал «Омск-Информу», что планирует развиваться в продаже алкогольной продукции и запустить собственный бренд. Изготавливать крепкие напитки он намерен на производствах в Грузии.
«Мы пока только начинаем работать. Для этого понадобится несколько лет. У нас есть филиалы в городах, в которых уже занимаются алкоголем. Три месяца назад мы открыли офис в Москве. И сейчас импортируем алкоголь из дальнего и ближнего зарубежья в наши торговые сети, — поделился Виктор Шкуренко.
Напомним, что бизнесмен является совладельцем популярных в Омске магазинов — «Победа», «EuroSpar» и «Низкоцен». Сейчас оборот алкоголя в компании Шкуренко в Омской области составляет 1,5 миллиарда рублей.
В конце прошлого года предприниматель рассказал о запуске собственного бренда водки под названием «Сибирский разгуляй».