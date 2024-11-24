gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Художник

Выбрать дату
2024
Пенсионеры из Омской области потеряли 200 тыс рублей на покупке квадроцикла
24 ноября, 07:44
«Он художник, он так видит». Омичи поделились мнением о новом мурале в центре города
29 сентября, 13:59
«Халтура». Омичи раскритиковали новое граффити в центре города
28 сентября, 11:35
Новый арт-объект: на многоэтажке в Омске появится огромный жеребец
8 августа, 07:09
Не продам картину — с голоду не умру: история омского комплектовщика в мире искусства
Город55 пообщался с художником Александром Шульгиным. Молодой человек пишет картины в стиле модерн и мечтает о выставке в «Эрарте».
2 августа, 04:33
Егор Летов — биография, песни и причина смерти лидера «Гражданской обороны»
19 февраля, 02:05
Обнаженные женщины и 10 тонн металла. В Омске открылась выставка скульптора Капралова
10 февраля, 06:48
Ушла из жизни омский художник Ольга Гурьянова
10 января, 02:13
2023
Омский микроминиатюрист Коненко создаст самую маленькую ракету «Ангару-А5»
Художник будет выполнять работы на глазах у публики.
10 октября 2023, 08:29
«Хочу, чтобы мозаика жила». Омский художник рассказал о важности своего ремесла
Художник-монументалист Антон Козлов работает в редкой технике мозаики и передает свои знания студентам Омского педагогического университета.
1 сентября 2023, 06:36
На 75 году ушел из жизни главный художник Омска Сергей Кочергин
18 марта 2023, 12:07
В Омске отпраздновали День музейного селфи
Праздник начали отмечать в 2014 году.
18 января 2023, 15:02
2022
В Омске скончалась известная акварелистка Римма Камкина
Художнице было 92 года.
8 декабря 2022, 09:39
Омский художник разрубил топором картины с собственной выставки
Выставка абстрактного искусства закончилась уничтожением полотен самыми изощренными способами.
7 сентября 2022, 12:58

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7(985) 271-60-52  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: reporter@gorod55.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: reklama@gorod55.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика