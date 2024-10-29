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SHAMAN возвращается: когда в Омске состоится концерт популярного певца
29 октября, 06:17
Гендир Уральских авиалиний, чей самолет Сочи-Омск приземлился в поле, ушел на пенсию
Сергей Скуратов, возглавлявший компанию более 30 лет, ушел в отставку и передал пост генерального директора своему сыну Кириллу.
18 сентября, 05:54
2023
Экс-игрок омского «Авангарда» Илья Михеев стал амбассадором бренда Lincoln
2 октября 2023, 03:03
В омской «Меге» откроется магазин французско-турецкого бренда LC Waikiki
9 августа 2023, 05:45
2022
В соседнем с Омском Казахстане готовы принять ушедшие из России бренды
С 24 февраля по настоящее время Россию покинули порядка 700 зарубежных компаний.
14 июля 2022, 09:16

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