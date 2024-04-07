Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска

По информации «Нового Омска», покупка состоялась в марте и сулит укрепление присутствия омской компании в Красноярском крае и республике Хакасия. Кроме того, предприниматель отметил, что всех сотрудников «Грасс» переоформят на работу в ТД Шкуренко — этот процесс планируют завершить в мае.