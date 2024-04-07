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Posted Вчера, 05:48

Published Вчера, 05:48

Modified Вчера, 06:43

Updated Вчера, 06:43

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Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска

7 апреля 2024, 05:48
Фото: Изображение Midjourney
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Омский торговый дом Шкуренко приобрел еще одну компанию

Список компаний торгового дома пополнило ООО «Грасс».

По информации «Нового Омска», покупка состоялась в марте и сулит укрепление присутствия омской компании в Красноярском крае и республике Хакасия. Кроме того, предприниматель отметил, что всех сотрудников «Грасс» переоформят на работу в ТД Шкуренко — этот процесс планируют завершить в мае.

ООО «Грасс» занимается оптовыми продажами косметики и бытовой химии, а в 2023 году компания получила 7,7 млн рублей чистой прибыли.

Напомним, ранее Город55 сообщал о планах Виктора Шкуренко развивать собственный бренд алкогольной продукции:

Омский предприниматель Шкуренко планирует развивать собственный бренд алкоголя
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#Бизнес#Омск#Косметика#Предприниматель#Алкогольная продукция#Сделка#Новости#Сотрудники#Республика Хакасия#Илья Скобин#Бытовая химия
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