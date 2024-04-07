Омский предприниматель Шкуренко приобрел компанию из Красноярска

Posted Вчера, 05:48
Published Вчера, 05:48
Modified Вчера, 06:43
Updated Вчера, 06:43
По информации «Нового Омска», покупка состоялась в марте и сулит укрепление присутствия омской компании в Красноярском крае и республике Хакасия. Кроме того, предприниматель отметил, что всех сотрудников «Грасс» переоформят на работу в ТД Шкуренко — этот процесс планируют завершить в мае.
ООО «Грасс» занимается оптовыми продажами косметики и бытовой химии, а в 2023 году компания получила 7,7 млн рублей чистой прибыли.
Напомним, ранее Город55 сообщал о планах Виктора Шкуренко развивать собственный бренд алкогольной продукции: