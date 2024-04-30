Ремонт дорог, пожар на производстве и новый дом на Левобережье. Омск сегодня

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:31
Updated Сегодня, 13:31
Новость № 1. В Омской области в этом году отремонтируют больше 100 км дорог
Обновить дорожное полотно предстоит на 27 участках в районах области. Там обещают уложить асфальтобетонное покрытие, установить новые дорожные знаки, нанести разметку.
В Омске собираются отремонтировать 9 дорог. Улицы 6-я Шинная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и 60 лет Победы реконструируют по всей протяженности.
Новость № 2. В Лузино вспыхнул пожар на зернохранилище
Сообщение о возгорание поступило около 13 часов. Пожар произошел на улице Транспортная в зернохранилище на четвертом этаже. На месте работали 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. Открытый огонь ликвидировали к 15 часам.
Новость № 3. В ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой
В Кировском округе на территории жилого комплекса «Прибрежный-2» собираются возводить еще один многоэтажный дом. Строительством жилого дома №2 с подземной стоянкой с вводом в три этапа займется «Финансово-строительная компания „Трест №4“, директором и одним из совладельцев которой является Борис Кардаев. „Трест №4“ выступает техническим заказчиком проектной документации.