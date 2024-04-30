Ремонт дорог, пожар на производстве и новый дом на Левобережье. Омск сегодня

В Кировском округе на территории жилого комплекса «Прибрежный-2» собираются возводить еще один многоэтажный дом. Строительством жилого дома №2 с подземной стоянкой с вводом в три этапа займется «Финансово-строительная компания „Трест №4“, директором и одним из совладельцев которой является Борис Кардаев. „Трест №4“ выступает техническим заказчиком проектной документации.