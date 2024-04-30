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Posted Сегодня, 13:31

Published Сегодня, 13:31

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

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Ремонт дорог, пожар на производстве и новый дом на Левобережье. Омск сегодня

30 апреля 2024, 13:31
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. В Омской области в этом году отремонтируют больше 100 км дорог

Обновить дорожное полотно предстоит на 27 участках в районах области. Там обещают уложить асфальтобетонное покрытие, установить новые дорожные знаки, нанести разметку.

В Омске собираются отремонтировать 9 дорог. Улицы 6-я Шинная, Коммунальная, Волочаевская, Театральная площадь, Омская и 60 лет Победы реконструируют по всей протяженности.

В Омской области отремонтируют дороги. Рассказываем, где появится новый асфальт
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Новость № 2. В Лузино вспыхнул пожар на зернохранилище

Сообщение о возгорание поступило около 13 часов. Пожар произошел на улице Транспортная в зернохранилище на четвертом этаже. На месте работали 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших. Площадь пожара составила 84 квадратных метра. Открытый огонь ликвидировали к 15 часам.

Горит зерно. В Лузино Омской области произошел пожар на производстве
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Новость № 3. В ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой

В Кировском округе на территории жилого комплекса «Прибрежный-2» собираются возводить еще один многоэтажный дом. Строительством жилого дома №2 с подземной стоянкой с вводом в три этапа займется «Финансово-строительная компания „Трест №4“, директором и одним из совладельцев которой является Борис Кардаев. „Трест №4“ выступает техническим заказчиком проектной документации.

В три этапа. В омском ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой
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#Евгений Игишев#Омск#Ремонт дорог#Строительство#Итоги дня
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В три этапа. В омском ЖК «Прибрежный-2» появится еще один дом с подземной стоянкой
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