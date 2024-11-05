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Ремонт дорог

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Ноябрь
Хоценко сообщил о завершении ремонта двух участков омской трассы Называевск-Исилькуль
5 ноября, 04:24
Ямы и размывы: следком будет расследовать транспортные проблемы в Омске
Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту неудовлетворительного состояния дорог в поселке Лесной.
2 ноября, 10:58
Игнорировали представление: в Омской области долго не ремонтировали убитую дорогу
В Русско-Полянском районе местным длительное время приходилось добираться по дороге с многочисленными выбоинами.
2 ноября, 05:45
Октябрь
Халатное отношение. В Омске оштрафовали подрядчика, который затянул с ремонтом дороги
23 октября, 04:06
На ремонт затопленных дорог в Усть-Ишиме направят 7,8 млн рублей
18 октября, 09:41
Проштрафились со сроками. В Омске не успели отремонтировать дорогу на 5-й Северной
3 октября, 05:01
Сентябрь
Предупреждение озвучено. Бульвар Архитекторов в Омске ремонтируют с недочетами
23 сентября, 09:15
Как в Омске выглядит бульвар Архитекторов за три месяца до открытия: фоторепортаж
5 сентября, 06:00
Август
38 миллионов. В Омской области Окружную дорогу починят за месяц
21 августа, 03:30
Оторваны от мира. Омичи не могут выбраться из отдаленной деревни из-за плохой дороги
19 августа, 12:10
Лужи и ямы. Омичи пожаловались на состояние дорог на территории Ново-Южного кладбища
18 августа, 12:44
Компания Вагнера получила контракт на ремонт одной из центральных улиц Омска
14 августа, 09:09
В Омске на ремонт дороги по улице Заозерной выделили 337 миллионов рублей
Омское УДХБ нашло подрядчика, который займется ремонтом дороги по улице Заозерной, на работы выделено 337 млн рублей.
12 августа, 14:39
В самом низу списка. Омская область заняла 59 место в рейтинге качества дорог
12 августа, 04:07
Губернатор Виталий Хоценко проконтролировал ремонт трассы в Нововаршавском районе
9 августа, 08:19
Приводят в порядок. Администрация Омского района отчиталась о содержании дорог
Работы по содержанию и восстановлению дорог Омского района продолжаются: администрация муниципалитета отчиталась о выравнивании колей и очистке обочин от сорняков.
9 августа, 07:41
Июль
В Омской области на ямочный ремонт затопленных дорог потратят 127 млн рублей
29 июля, 09:17
Вода прибывает. В Омске не удается ликвидировать затопление на Окружной дороге
Из-за дождливых дней дорожники ежедневно откачивают воду. Кроме того, ремонтируется дорожное полотно, а в парках убирают излишнюю траву.
29 июля, 07:00
Нарушений не выявлено. Госстройнадзор оценил ход ремонта дороги по ул. 10 лет Октября
12 июля, 12:16
Не жалея денег. На ремонт улицы Ленина в Омске готовы потратить 48 миллионов
Помимо обновления Ленина также планируются работы на других улицах.
12 июля, 11:25

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