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ОмГУ

Объявлено предостережение. ОмГУ попался на нарушении обязательных требований

18 апреля 2024, 07:16
Фото: Город55
ОмГУ

ОмГУ имени Ф. М. Достоевского получил предупреждение от Рособрнадзора

В Рособрнадзоре указали на неполноту, недостоверность и неактуальность сведений, которые вуз вносит в Федеральный реестр документов об образовании.

Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ) попал в список 15 вузов России, получивших предостережения от Рособрнадзора.

Как выяснилось, ОмГУ получил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В частности, речь идет о полноте, достоверности и актуальности сведений, которые организации вносят в Федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО).

Кроме того, еще пяти вузам были выданы предостережения из-за нарушений обязательных требований для проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.

Ранее Город55 сообщал, что между членами разных профсоюзов в ОмГУ назревает конфликт. В новую организацию, которую создали только 31 мая прошлого года, пытаются заманить сотрудников и студентов различными льготами и скидками.

Например, с начала апреля членам нового профсоюза в столовых сделали скидку. Однако на другие два профсоюза скидка не распространяется. При этом в студенческом профсоюзе числится около 4000 человек, в преподавательском — 300. То же самое касается бассейна, тренажерного зала и базы отдыха «Аэлита». Преподаватели и студенты считают, что подобные действия могут привести к разжиганию розни.

Остальные страдают. Сотрудников ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую
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