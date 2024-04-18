Объявлено предостережение. ОмГУ попался на нарушении обязательных требований

Например, с начала апреля членам нового профсоюза в столовых сделали скидку. Однако на другие два профсоюза скидка не распространяется. При этом в студенческом профсоюзе числится около 4000 человек, в преподавательском — 300. То же самое касается бассейна, тренажерного зала и базы отдыха «Аэлита». Преподаватели и студенты считают, что подобные действия могут привести к разжиганию розни.