Объявлено предостережение. ОмГУ попался на нарушении обязательных требований

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского (ОмГУ) попал в список 15 вузов России, получивших предостережения от Рособрнадзора.
Как выяснилось, ОмГУ получил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. В частности, речь идет о полноте, достоверности и актуальности сведений, которые организации вносят в Федеральный реестр документов об образовании (ФИС ФРДО).
Кроме того, еще пяти вузам были выданы предостережения из-за нарушений обязательных требований для проведения экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства РФ.
Ранее Город55 сообщал, что между членами разных профсоюзов в ОмГУ назревает конфликт. В новую организацию, которую создали только 31 мая прошлого года, пытаются заманить сотрудников и студентов различными льготами и скидками.
Например, с начала апреля членам нового профсоюза в столовых сделали скидку. Однако на другие два профсоюза скидка не распространяется. При этом в студенческом профсоюзе числится около 4000 человек, в преподавательском — 300. То же самое касается бассейна, тренажерного зала и базы отдыха «Аэлита». Преподаватели и студенты считают, что подобные действия могут привести к разжиганию розни.