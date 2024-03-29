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В ОмГУ прокомментировали затопление учебного корпуса

«Ремонта не было больше 10 лет». В ОмГУ прокомментировали затопление учебного корпуса

29 марта 2024, 12:33
Фото: Город55

В ОмГУ прокомментировали затопление учебного корпуса

Из-за протекающей крыши второй корпус ОмГУ затопило водой, жидкость добралась до третьего этажа, при том, что их пять, в университете прокомментировали ситуацию.

В ОмГУ прокомментировали затопление второго корпуса. Из-за протекающей крыши вода добралась до третьего этажа здания, при том, что всего их пять. На полу образовались большие лужи, чтобы собирать жидкость, сотрудникам приходится расставлять на этажах ведра и расстилать тряпки.

В университете объяснили, что такая ситуация произошла из-за долгого отсутствия ремонта.

«Протекающие крыши на некоторых корпусах университета — это давняя проблема. Ремонт не проводился более 10 лет. В текущем году запланирован текущий ремонт кровель на первом и втором учебных корпусах. Работы начнутся в летний период», — сообщили в пресс-службе вуза.

Напомним, что на проблему пожаловались студенты. Кроме луж на полу из-за протекающей крыши, в здании трескается и отваливается штукатурка.

«Извечная проблема»: студенты ОмГУ пожаловались на ужасное состояние второго корпуса
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#Омск#Омская область#Университет#Новости#Достоевский#ОмГУ#Корпус омгу#Университеты#Протекающая крыша#Анастасия Баянова#Протекает
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