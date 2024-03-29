«Ремонта не было больше 10 лет». В ОмГУ прокомментировали затопление учебного корпуса

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В ОмГУ прокомментировали затопление второго корпуса. Из-за протекающей крыши вода добралась до третьего этажа здания, при том, что всего их пять. На полу образовались большие лужи, чтобы собирать жидкость, сотрудникам приходится расставлять на этажах ведра и расстилать тряпки.
В университете объяснили, что такая ситуация произошла из-за долгого отсутствия ремонта.
«Протекающие крыши на некоторых корпусах университета — это давняя проблема. Ремонт не проводился более 10 лет. В текущем году запланирован текущий ремонт кровель на первом и втором учебных корпусах. Работы начнутся в летний период», — сообщили в пресс-службе вуза.
Напомним, что на проблему пожаловались студенты. Кроме луж на полу из-за протекающей крыши, в здании трескается и отваливается штукатурка.