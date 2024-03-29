«Ремонта не было больше 10 лет». В ОмГУ прокомментировали затопление учебного корпуса

В ОмГУ прокомментировали затопление второго корпуса. Из-за протекающей крыши вода добралась до третьего этажа здания, при том, что всего их пять. На полу образовались большие лужи, чтобы собирать жидкость, сотрудникам приходится расставлять на этажах ведра и расстилать тряпки.