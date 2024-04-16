Ректор ОмГУ Замятин заимствовал целую главу чужой работы для своей диссертации

Posted Сегодня, 12:04
Published Сегодня, 12:04
Modified Сегодня, 12:04
Updated Сегодня, 12:04
В кандидатской диссертации ректора ОмГУ Сергея Замятина обнаружили целую главу, написанную другим человеком. Система «Антиплагиат» показала, что Замятин заимствовал из чужой работы более 20 страниц, вместе с рисунками и формулами. На интересную находку обратили внимание в блоге «Бор55».
Оказалось, что действующий ректор одного из ведущих университетов Омска использовал в своей кандидатской диссертации «Анализ и синтез систем управления с интервальными параметрами на основе корневого подхода» материалы другой работы, защищенной в Томском политехническом университете в 2003 году. Отметим, что сам Замятин защитил кандидатскую в этом же образовательном учреждении, но на 4 года позже, в 2007.
Автор блога сообщил, что проверка диссертации Сергея Замятина продолжается, однако лишить ректора ученой степени за найденные нарушения уже вряд ли получится, так как прошло слишком много времени.
Напомним, что Замятин пришел на должность ректора ОмГУ в 2022 году, с тех пор преподавательский состав неоднократно жаловался на нововведения и политику, которую он проводит. Так, например, в конце прошлого месяца сотрудники сообщили, что ректор продолжительное время не подписывает коллективный договор.