Ректор ОмГУ Замятин заимствовал целую главу чужой работы для своей диссертации

Оказалось, что действующий ректор одного из ведущих университетов Омска использовал в своей кандидатской диссертации «Анализ и синтез систем управления с интервальными параметрами на основе корневого подхода» материалы другой работы, защищенной в Томском политехническом университете в 2003 году. Отметим, что сам Замятин защитил кандидатскую в этом же образовательном учреждении, но на 4 года позже, в 2007.