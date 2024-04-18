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иллюстрация

Экзамены за деньги. Доцент ОмГТУ может сесть в тюрьму на 7 лет за получение взяток

18 апреля 2024, 06:27
Фото: Город55
иллюстрация

Доцента ОмГТУ Павла Беляева отправят в колонию на 7 лет за получение взяток

70-летний доцент получал взятки от студентов с 2019 по 2022 годы. В ходе судебного процесса гособвинитель предложил назначить ему 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 70-летнего доцента кафедры ОмГТУ обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Общая сумма взяток составила 330 тысяч рублей. Однако свою вину он так и не признал.

Выяснилось, что с сентября 2019 по октябрь 2022 года преподаватель университета Павел Беляев получал взятки от студентов-заочников. В обмен на это он ставил хорошие оценки за экзамены, зачеты и курсовые работы по своей дисциплине.

Гособвинитель предложил назначить Беляеву 7 лет в колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей, а также лишить его права в течение пяти лет работать преподавателем. Вдобавок прокурор предложил конфисковать 288 тысяч рублей, полученных от студентов. В следующем судебном заседании подсудимый выступит с последним словом.

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