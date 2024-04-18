Экзамены за деньги. Доцент ОмГТУ может сесть в тюрьму на 7 лет за получение взяток

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:52
Updated Сегодня, 06:52
В пресс-службе прокуратуры сообщили, что 70-летнего доцента кафедры ОмГТУ обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ и ч. 1 ст. 291.2 УК РФ). Общая сумма взяток составила 330 тысяч рублей. Однако свою вину он так и не признал.
Выяснилось, что с сентября 2019 по октябрь 2022 года преподаватель университета Павел Беляев получал взятки от студентов-заочников. В обмен на это он ставил хорошие оценки за экзамены, зачеты и курсовые работы по своей дисциплине.
Гособвинитель предложил назначить Беляеву 7 лет в колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей, а также лишить его права в течение пяти лет работать преподавателем. Вдобавок прокурор предложил конфисковать 288 тысяч рублей, полученных от студентов. В следующем судебном заседании подсудимый выступит с последним словом.