Экзамены за деньги. Доцент ОмГТУ может сесть в тюрьму на 7 лет за получение взяток

Гособвинитель предложил назначить Беляеву 7 лет в колонии общего режима и штраф в размере 300 тысяч рублей, а также лишить его права в течение пяти лет работать преподавателем. Вдобавок прокурор предложил конфисковать 288 тысяч рублей, полученных от студентов. В следующем судебном заседании подсудимый выступит с последним словом.