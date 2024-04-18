Остальные страдают. Сотрудников ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Городу55 стало известно, что в ОмГУ имени Достоевского назревает конфликт между членами разных профсоюзов. В новую профсоюзную организацию, которую в вузе создали только 31 мая прошлого года, сотрудников и студентов пытаются заманить различными льготами и скидками.
Так, с 1 апреля членам «первичной профсоюзной организации обучающихся и работников» при предъявлении соответствующего удостоверения в столовых будут предоставлять 5% скидку. По словам работников ОмГУ, на два других профсоюза (студенческий и работников) скидка по какой-то причине не распространяется. При этом новый профсоюз — самый малочисленный, в то время как в студенческом профсоюзе насчитывается около 4000 человек, а в преподавательском — 300.
«Ректор не компенсирует арендатору эти 5%, а заставляет снизить стоимость товара. В итоге арендатору, скорее всего, придется повысить цены на эти 5%, чтобы не работать в убыток. Тогда все, кто не входит в этот профсоюз, будут платить на 5% больше», — рассказала Городу55 сотрудница вуза.
При этом подобные ущемления в адрес членов других профсоюзов в ОмГУ были и раньше.
«Бассейн, тренажерный зал, база отдыха „Аэлита“. Отдается предпочтение одному профсоюзу в ущерб двух других. То же самое было с билетами на концерт Стаса Михайлова, их выдавали только членам нового профсоюза обучающихся и работников. Этим раскалывается коллектив», — отметила собеседница Города55.
Преподаватели и студенты считают, что такие действия ведут к разжиганию розни между членами разных профсоюзных организаций в ОмГУ имени Достоевского.
Напомним, что в этом году работники вуза впервые остались без коллективного договора. Руководство вуза и сотрудники не смогли договориться, поэтому трехмесячные переговоры завершились подписанием участниками переговорного процесса проекта «ущербного» коллективного договора и протокола разногласий.