Остальные страдают. Сотрудников ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую

Так, с 1 апреля членам «первичной профсоюзной организации обучающихся и работников» при предъявлении соответствующего удостоверения в столовых будут предоставлять 5% скидку. По словам работников ОмГУ, на два других профсоюза (студенческий и работников) скидка по какой-то причине не распространяется. При этом новый профсоюз — самый малочисленный, в то время как в студенческом профсоюзе насчитывается около 4000 человек, а в преподавательском — 300.