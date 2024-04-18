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Published Сегодня, 04:50

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Updated Сегодня, 07:12

Сотрудников и студентов ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую

Остальные страдают. Сотрудников ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую

18 апреля 2024, 04:50
Фото: Город55

Сотрудников и студентов ОмГУ заманивают в новый профсоюз скидками в столовую

Для тех, кто не является членом первичной профсоюзной организации обучающихся и работников ОмГУ им. Достоевского, созданной в мае прошлого года, питание в столовой, скорее всего, наоборот подорожает.

Городу55 стало известно, что в ОмГУ имени Достоевского назревает конфликт между членами разных профсоюзов. В новую профсоюзную организацию, которую в вузе создали только 31 мая прошлого года, сотрудников и студентов пытаются заманить различными льготами и скидками.

Так, с 1 апреля членам «первичной профсоюзной организации обучающихся и работников» при предъявлении соответствующего удостоверения в столовых будут предоставлять 5% скидку. По словам работников ОмГУ, на два других профсоюза (студенческий и работников) скидка по какой-то причине не распространяется. При этом новый профсоюз — самый малочисленный, в то время как в студенческом профсоюзе насчитывается около 4000 человек, а в преподавательском — 300.

Карточка, при предъявлении которой предоставляют скидку (пример из столовой)Карточка, при предъявлении которой предоставляют скидку (пример из столовой)
Карточка, при предъявлении которой предоставляют скидку (пример из столовой)
Фото: Предоставлено Городу55
«Ректор не компенсирует арендатору эти 5%, а заставляет снизить стоимость товара. В итоге арендатору, скорее всего, придется повысить цены на эти 5%, чтобы не работать в убыток. Тогда все, кто не входит в этот профсоюз, будут платить на 5% больше», — рассказала Городу55 сотрудница вуза.

При этом подобные ущемления в адрес членов других профсоюзов в ОмГУ были и раньше.

«Бассейн, тренажерный зал, база отдыха „Аэлита“. Отдается предпочтение одному профсоюзу в ущерб двух других. То же самое было с билетами на концерт Стаса Михайлова, их выдавали только членам нового профсоюза обучающихся и работников. Этим раскалывается коллектив», — отметила собеседница Города55.

Преподаватели и студенты считают, что такие действия ведут к разжиганию розни между членами разных профсоюзных организаций в ОмГУ имени Достоевского.

Напомним, что в этом году работники вуза впервые остались без коллективного договора. Руководство вуза и сотрудники не смогли договориться, поэтому трехмесячные переговоры завершились подписанием участниками переговорного процесса проекта «ущербного» коллективного договора и протокола разногласий.

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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Жалобы#Университет#Вуз#Профсоюз#Новости#ОмГУ#Конфликт#Столовая
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