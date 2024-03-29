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«Извечная проблема»: студенты ОмГУ пожаловались на ужасное состояние второго корпуса

29 марта 2024, 08:12
Фото: паблик «Голос Омска»
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Студенты поделились в соцсетях фото, на которых видно, как здание заливает водой с крыши и обваливается штукатурка. По всем этажам расставлены ведра и тряпки.

Сегодня, 29 марта, в паблике «Голос Омска» студенты университета пожаловались на протекающую крышу здания и обваливающуюся штукатурку. Речь идет о втором корпусе ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. В настоящее время здание стабильно заливает водой, поэтому повсюду стоят ведра.

«Извечная проблема с протечкой крыши не решается, а с каждой весной ситуация только усугубляется. Вся штукатурка обваливается, топит вплоть до третьего этажа, когда их пять!» — заявили студенты.
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Фото: паблик «Голос Омска»

Студенты неоднократно обращали внимание на проблемы, связанные с состоянием университета. Однако, к сожалению, ситуация пока не изменилась. Поэтому они вновь обращаются к ректору и властям с просьбой принять меры для приведения здания в порядок.

На пост отреагировали в министерстве образования Омской области и заявили, что вопросами материально-технического обеспечения учреждения высшего образования занимается учредитель — министерство науки и высшего образования России.

«Вы можете напрямую обратиться в ведомство», — уточнили в омском Минобре, предоставив ссылку на контакты Министерства науки и высшего образования России.

Ранее студенты ОмГУ в социальных сетях выражали недовольство состоянием аудиторий и общежития. По этому поводу они даже создали петицию.

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#Омск#Омская область#Безопасность#Жалобы#Техника#Новости#Жалобы студентов#Проблемы
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