«Извечная проблема»: студенты ОмГУ пожаловались на ужасное состояние второго корпуса

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Сегодня, 29 марта, в паблике «Голос Омска» студенты университета пожаловались на протекающую крышу здания и обваливающуюся штукатурку. Речь идет о втором корпусе ОмГУ имени Ф. М. Достоевского. В настоящее время здание стабильно заливает водой, поэтому повсюду стоят ведра.
«Извечная проблема с протечкой крыши не решается, а с каждой весной ситуация только усугубляется. Вся штукатурка обваливается, топит вплоть до третьего этажа, когда их пять!» — заявили студенты.
Студенты неоднократно обращали внимание на проблемы, связанные с состоянием университета. Однако, к сожалению, ситуация пока не изменилась. Поэтому они вновь обращаются к ректору и властям с просьбой принять меры для приведения здания в порядок.
На пост отреагировали в министерстве образования Омской области и заявили, что вопросами материально-технического обеспечения учреждения высшего образования занимается учредитель — министерство науки и высшего образования России.
«Вы можете напрямую обратиться в ведомство», — уточнили в омском Минобре, предоставив ссылку на контакты Министерства науки и высшего образования России.
Ранее студенты ОмГУ в социальных сетях выражали недовольство состоянием аудиторий и общежития. По этому поводу они даже создали петицию.