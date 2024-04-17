В 2024 году в Омске появится не менее 10 тысяч новых деревьев и 23 тысяч кустарников

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
Во время пресс-конференции, состоявшейся 17 апреля в Омском городском пресс-центре, сотрудники департамента городского хозяйства и УДХБ рассказали о планах по озеленению на 2024 год. В этом году на территории города собираются высадить не менее 10 тысяч деревьев и 23 тысяч кустарников. Работы выполнят в рамках муниципального задания, при благоустройстве территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», во время субботников.
79 деревьев будут высажены 27 апреля в парке Победы в рамках традиционной акции «Сад Памяти». Окружными администрациями запланированы посадки деревьев на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны — Перелета, Ватутина, Романенко, Крылова, Тюленина, Завертяева и др.
По словам замдиректора УДХБ по зеленому хозяйству Михаила Киреева, при озеленении стараются применять породы и сорта деревьев, которые уже хорошо зарекомендовали себя в сибирских условиях.
«Наиболее оптимальное время для посадки зеленых насаждений — весна и осень. Весной высаживаем около 25%. Основной объем посадок приходится на очень», — уточнил Киреев.
Помимо посадки новых деревьев в городе продолжается работа по реконструкции существующих зеленых насаждений. Около 70% деревьев, внесенных в план сноса, приходится на обращения граждан.
«Если отслеживать по годам, то мы за последние десять лет раза в три уменьшили объем сноса и кронирования деревьев», — сообщил Михаил Киреев.
Вопросами озеленения в Омске занимается рабочая группа, которую создали при городской администрации около года назад. В ее составе — депутаты Омского горсовета, представители структурных подразделений мэрии, ОмГАУ и общественники.
«Акцент сделан на совершенствование нормативно-правовой базы, касающейся содержания и защиты зеленых насаждений. Уже подготовлен ряд предложений о внесении изменений в 45-е Решение Омского городского Совета, будут внесены изменения в расчет восстановительной стоимости при нанесении ущерба зеленым насаждениям», — отметил первый замдиректора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков.
Кроме того, в 2024 году в Омске создадут первые цветники с многолетники культурами. Они появятся на пересечении улиц Красный путь и Затонская, возле Успенского кафедрального Собора и в сквере Первомайский.
«Устойчивость растительных композиций — важная задача для нас. Это, в первую очередь, эстетично, в том числе в ранневесенний период, когда клумбы еще стоят голые. Многолетние растения начинают вегетацию с самой ранней весны. Второй момент — экологический. И что, немаловажно, это снижение экономических затрат при уходе за такими клумбами», — подчеркнула начальник сектора питомника «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Яна Бахта.
Работу по созданию клумб с многолетними растениями полностью выполнят в этом году, а свою максимальную декоративность они проявят через 2-3 года.