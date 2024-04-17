В 2024 году в Омске появится не менее 10 тысяч новых деревьев и 23 тысяч кустарников

Во время пресс-конференции, состоявшейся 17 апреля в Омском городском пресс-центре, сотрудники департамента городского хозяйства и УДХБ рассказали о планах по озеленению на 2024 год. В этом году на территории города собираются высадить не менее 10 тысяч деревьев и 23 тысяч кустарников. Работы выполнят в рамках муниципального задания, при благоустройстве территорий по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», во время субботников.