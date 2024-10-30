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Департамент городского хозяйства

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2024
Укрепление обочин: как омские службы борются с затоплением дороги на Красном пути
В связи с ухудшением погодных условий, на Красном Пути установили временные предупреждающие знаки, призывающие водителей соблюдать осторожность.
30 октября, 11:26
В Омске нашли ответственного за подготовку к зиме
19 августа, 08:54
Нет денег. В 2024 году на омских перекрестках не появится «вафельная разметка»
24 июня, 05:19
Знакомы с работой. Охраной омской выставки «Флора-2024» за 1 млн займется ЧОП «Свои»
13 июня, 10:43
Без оружия, но с наручниками. За охрану выставки «Флора-2024» в Омске заплатят 1 млн
30 мая, 08:51
В мэрии Омска ищут начальника на зарплату до 79 тысяч, который займется отоплением
1 апреля, 04:00
За 10 лет в Омске сравняли с землей 401 аварийный дом. Какие планы у ДГХ на 2024 год
12 февраля, 04:44
Мэрия Омска ищет начальника управления по ремонту дорог. Какая зарплата его ждет
24 января, 09:48
2023
Требуются специалисты. Какую зарплату готовы платить в мэрии Омска
25 ноября 2023, 03:31
Круглосуточное дежурство. После обрушения перекрытия дома в Омске ввели режим ЧС
Жильцов квартиры под разрушенной конструкцией отселили, на месте дежурят спецслужбы.
23 ноября 2023, 17:08
В мэрии Омска назначили замдиректора департамента городского хозяйства
10 октября 2023, 03:59
Зарплата до 67 тысяч. В Омске ищут замдиректора департамента городского хозяйства
12 сентября 2023, 08:06
В Омске департамент городского хозяйства построит уличный туалет за 225 тысяч
28 августа 2023, 06:22
В Омске в этом году планируют высадить 10 тысяч деревьев и 30 тысяч кустарников
2 марта 2023, 04:08
2022
Переливается всеми цветами. В центре Омска появился необычный светофор
У светофора подсвечивается опора, на которой он расположен.
21 декабря 2022, 03:53

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