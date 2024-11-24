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Озеленение

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2024
Экс-глава областного минобра показал эскизы школы на 1550 мест на омском Левобережье
24 ноября, 13:11
«Зеленый остров» переходит в концессию компании «Омск Сайдинг Инвест»
4 октября, 08:22
На территории «Омского каучука» появилась новая еловая аллея
15 августа, 03:25
В Контрольно-счетной палате раскритиковали развязку у Ленинградского моста в Омске
7 июля, 11:58
Когда важна среда. Какие зеленые инновации внедряет ОНПЗ
28 июня, 09:00
Сергей Шелест: в этом году в Омске высадят свыше 10 тысяч новых деревьев
3 мая, 06:47
«Такой ценой делают новую дорогу»: в Омске на Левом берегу трактором снесли деревья
26 апреля, 04:21
Собаки, люди, стройки. В Омске объяснили плохую приживаемость деревьев после посадки
17 апреля, 06:41
В Омске предложили создать схему озеленения города
20 марта, 10:53
В Омске у ТЮЗа планируют установить макет земного шара диаметром 3,5 метра
15 марта, 05:03
Из прошлого в будущее. В Омской области хотят сделать купеческую улицу за 101 миллион
На благоустройство улицы Петра Ильичева в Калачинске отводят полгода.
3 марта, 05:15
Мешают проводам. На четырех омских улицах одобрили обрезку почти 450 деревьев
22 февраля, 04:52
Синхронизируют планы. Новое омское пространство на Гагарина не доделали из-за забора
22 февраля, 04:48
Каждое дерево на счету. В Омске «Эталону» не разрешили вырубить на стройке 392 березы
21 февраля, 13:15
Возвращение в 60-е. В Омске благоустроят сквер имени 30-летия ВЛКСМ
2 февраля, 09:25
2023
В Омске на круглом столе обсудили проекты по озеленению за 2023 год
Проекты уходящего года обсудили участники круглого стола, который состоялся сегодня, 5 декабря.
5 декабря 2023, 14:34
Улица разделилась на два лагеря. На Левобережье омичи устроили вражду из-за деревьев
5 ноября 2023, 06:23
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
4 ноября 2023, 04:18
«Снимите шапочку из фольги»: омский депутат Провозин высказался о «городе-саде»
По мнению депутата, данные о том, что деревьев в Омске становится меньше, не соответствуют действительности.
30 октября 2023, 10:37
Виталий Хоценко осмотрел в Стаханове созданный омскими строителями МФЦ
Здание полностью отремонтировали, заменили коммуникации, завезли новую мебель.
12 октября 2023, 02:53

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