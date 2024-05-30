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Озеленение города

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2024
Возвращение в 60-е. В Омске благоустроят сквер имени 30-летия ВЛКСМ
2 февраля, 09:25
2023
В Омске на круглом столе обсудили проекты по озеленению за 2023 год
Проекты уходящего года обсудили участники круглого стола, который состоялся сегодня, 5 декабря.
5 декабря 2023, 14:34
Улица разделилась на два лагеря. На Левобережье омичи устроили вражду из-за деревьев
5 ноября 2023, 06:23
Везде пеньки. Главный архитектор Омска раскритиковал обрезку деревьев в городе
4 ноября 2023, 04:18
«Брусника» вложит 40 млн рублей в строительство сквера на Левом берегу Омска
Сквер станет частью первой очереди района «Кварталы Драверта» и расположится вдоль улицы Шаронова.
9 октября 2023, 09:38
Школьные каникулы, экскурсия в Большеречье и фонтан из клумбы. Омск сегодня
3 октября 2023, 14:27
Преображение за 255 млн. В Омске завершилось благоустройство парка «Зеленый остров»
В течение трех лет здесь проводились работы по проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
21 сентября 2023, 10:28
Без деревьев. Омская администрация отменила закупку саженцев более чем на 21 000 000
20 сентября 2023, 09:13
Взамен 57 саженцев и 1,2 миллиона. В Омске разрешили вырубить 1135 деревьев
24 августа 2023, 06:24
«Недоразумение». В Омске просили миллион за снос 19 деревьев на месте будущего сквера
23 августа 2023, 14:12
В составе агрономы и архитекторы. В Омске сформировали рабочую группу по озеленению
Следующее заседание запланировано 20 июня в Центре компетенций по вопросам развития городской среды.
14 июня 2023, 13:28
Снова «город-сад»? К 2040 году в Омске должно стать в 2.5 раза больше деревьев
13 июня 2023, 12:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
В администрации города ответили, что саженцам ничто не угрожает.
7 июня 2023, 06:32
2022
Омск оказался на дне рейтинга по количеству парков и скверов
14 июля 2022, 03:03

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