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Омичам рассказали о скорых изменениях в расписании пригородных поездов

Омичей предупредили об изменениях в расписании пригородных поездов

15 апреля 2024, 10:54
Фото: 1MI

Омичам рассказали о скорых изменениях в расписании пригородных поездов

АО «Омск-пригород» опубликовало новое расписание пригородных поездов, которое начнет действовать с 22 апреля.

В АО «Омск-пригород» сообщили об изменениях в расписании пригородных поездов. С 22 апреля составы начнут ездить по летнему графику. Актуальное расписание электропоездов выглядит так:

  • №6555/6556 «Московка-Называевская-Московка» отправление со станции Московка в 10:18, отправление со станции «Называевская» в 13:49;
  • №6666/6665 «Омск-Калачинская-Омск» отправлением из Омска в 10:38, со станции «Калачинская» в 13:55.

С 29 апреля вступят в силу изменения и в расписании других поездов:

  • №6668/6348 «Омск-Колония-Татарская» отправление из Омска в 13:50, №6347/6667 «Татарская-Колония-Омск» отправление со станции «Татарская» в 20:00.

Кроме того, каждую субботу, начиная с 27 апреля, будет курсировать электропоезд №6676 «Омск-Сыропятское». Он будет отправляться со станции в Омске в 9:13 по местному времени.

«Будьте внимательны, планируйте свои поездки с учетом изменений в расписании. Информацию о расписании пригородных поездов можно получить по телефонам (3812) 44-31-52, 8(800) 234-31-52, а также в кассах АО „Омск-пригород“», — обратились к жителям региона в компании.
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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#ОАО РЖД#РЖД#Железная дорога#Новости#Омск-пригород#Российские железные дороги#Железнодорожные пути#Железнодорожная станция
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