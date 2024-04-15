Омичей предупредили об изменениях в расписании пригородных поездов

Posted Сегодня, 10:54
Published Сегодня, 10:54
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
В АО «Омск-пригород» сообщили об изменениях в расписании пригородных поездов. С 22 апреля составы начнут ездить по летнему графику. Актуальное расписание электропоездов выглядит так:
С 29 апреля вступят в силу изменения и в расписании других поездов:
Кроме того, каждую субботу, начиная с 27 апреля, будет курсировать электропоезд №6676 «Омск-Сыропятское». Он будет отправляться со станции в Омске в 9:13 по местному времени.
«Будьте внимательны, планируйте свои поездки с учетом изменений в расписании. Информацию о расписании пригородных поездов можно получить по телефонам (3812) 44-31-52, 8(800) 234-31-52, а также в кассах АО „Омск-пригород“», — обратились к жителям региона в компании.