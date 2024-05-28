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Российские железные дороги

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Май
Упущенная выгода. Прокуратура направила в суд дело бывшего начальника ж/д станции
Транспортная прокуратура направила в суд дело бывшего начальника станции «Пламя» Западно-Сибирской железной дороги, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
28 мая, 11:07
Апрель
Омское село останется без транспортного сообщения из-за ремонта железнодорожных путей
18 апреля, 12:14
На омском железнодорожном вокзале установят платные капсулы для сна
Каждая капсула рассчитана на одного человека и оборудована USB-розеткой, шумоизоляционными жалюзи, отделением для хранения багажа.
11 апреля, 09:15
Март
Экс-сотрудник «Газпромнефть-Логистика» попал под суд за халатность на железной дороге
Обвиняемый нарушил правила эксплуатации железнодорожного транспорта и причинил миллионный ущерб собственнику вагонов.
5 марта, 10:03
Ноябрь 2023
Билеты от 1950 рублей. В Омск приедет поезд Деда Мороза
8 ноября 2023, 04:56
Октябрь 2023
В Омске росгвардейцы спасли 8-летнего мальчика, гулявшего по железнодорожным путям
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии помогли ребенку без верхней одежды вернуться домой к родителям.
24 октября 2023, 13:45
Сентябрь 2023
USB и крепления для велосипедов. В Омск привезли новые современные электрички
9 сентября 2023, 09:54

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