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Омск-пригород

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2024
В Омской области из-за капремонта изменится расписание двух пригородных поездов
Жителей Омской области предупредили об изменении в движении двух пригородных поездов, корректировки коснутся электричек Входная-Омск и Омск-Калачинская.
14 июня, 13:54
Инфляция всему виной. С 1 июля в омских электричках увеличат стоимость проезда
Жителей Омской области предупредили о поднятии цен за проезд в пригородных поездах, увеличение стоимости зависит от километража поездки.
13 июня, 11:33
2023
Планируйте заранее. Расписание пригородной электрички из Омска изменится
Причина временных изменений — ремонтные работы.
6 августа 2023, 05:09
Умер почетный гражданин Омской области Равиль Бикбавов
На протяжении всей жизни он активно вел общественную деятельность, был гендиректором ОАО «Омск-пригород».
1 июля 2023, 13:16
В Омской области из-за ремонта путей на неделю поменяют расписание десяти электричек
Изменения вступят в силу уже в эту субботу.
22 июня 2023, 11:40
В июне в Омской области изменится расписание сразу 11 электричек
Корректировка во времени — от 2 до 49 минут.
6 июня 2023, 11:14
Экономия до 25%. Для омских дачников возобновили продажу абонементов на электрички
Билеты со скидкой будет действовать с 1 апреля по 31 октября.
15 марта 2023, 02:35
В Омске на время праздников отменят две электрички
Информация обновлена.
6 марта 2023, 02:47

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